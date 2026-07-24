Santiago celebró su historia: más de 150 artistas protagonizaron la tradicional Velada Artística

La tradicional Velada Artística se realizó este viernes desde las 22 frente al Centro Cultural del Bicentenario, como parte de los festejos por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades.

24/07/2026

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de Santiago del Estero, este viernes 24 de julio se realizó una nueva edición de la tradicional Velada Artística, que contó con la participación de más de 150 artistas santiagueños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta comenzó a las 22 en el escenario ubicado frente al Centro Cultural del Bicentenario (CCB) y formó parte de las actividades organizadas para celebrar la fecha fundacional de la Madre de Ciudades.

Este año, la puesta llevó el nombre “Lo que anida, lo que late, lo que tiembla” y reunió a actores, músicos, bailarines y trabajadores de distintas disciplinas vinculadas con la cultura y el arte.

El espectáculo fue concebido a partir de un guion elaborado por el artista Rodolfo Legname y propuso un recorrido por diferentes momentos de la historia santiagueña, desde la presencia de los pueblos originarios hasta la actualidad.

Para contar ese camino, la puesta combinó música, danza, teatro, performances, artes visuales y recursos multimediales, a través de diferentes cuadros y escenas que reflejaron la construcción de la identidad de Santiago del Estero a lo largo del tiempo.

Participaron artistas seleccionados mediante audiciones generales, además de otros especialmente convocados por su trayectoria y características para formar parte de una producción que involucró a más de 150 santiagueños.

La velada tuvó como uno de sus principales objetivos recuperar la memoria colectiva y poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad, utilizando diferentes expresiones artísticas para representar su evolución histórica, social y cultural.

De esta manera, en la antesala de una nueva celebración por el aniversario de la Madre de Ciudades, el escenario frente al CCB volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para santiagueños y visitantes, con una propuesta que buscó celebrar el pasado, el presente y la identidad de Santiago del Estero a través del arte.