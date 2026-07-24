EN VIVO | Estudiantes de Río Cuarto y Tigre debutan en el Clausura

El conjunto cordobés buscará volver al triunfo en el torneo local después de varios meses, mientras que el Matador llega con ventaja en la Sudamericana y podría presentar un equipo alternativo para cuidar a sus titulares.

Hoy 14:22

Estudiantes de Río Cuarto y Tigre se enfrentarán este sábado desde las 14.45, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Tras el parate por el Mundial, ambos equipos intentarán comenzar el segundo semestre con una victoria.

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