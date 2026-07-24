Estudiantes de Río Cuarto y Tigre debutan en el Clausura

El conjunto cordobés buscará volver al triunfo en el torneo local después de varios meses, mientras que el Matador llega con ventaja en la Sudamericana y podría presentar un equipo alternativo para cuidar a sus titulares.

Hoy 07:00

Estudiantes de Río Cuarto y Tigre se enfrentarán este sábado desde las 14.45, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Tras el parate por el Mundial, ambos equipos intentarán comenzar el segundo semestre con una victoria.

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El conjunto cordobés necesita recuperarse en el campeonato local. Estudiantes no gana desde el 26 de febrero, cuando venció 2-0 a Huracán como local, y tuvo un flojo primer semestre. Por ese motivo, el equipo dirigido por Rubén Forestello sabe que deberá sumar una importante cantidad de puntos para alejarse de la pelea por la permanencia.

Del otro lado, Tigre llega con un presente internacional positivo. El equipo de Victoria goleó 3-0 a Nacional en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y quedó muy cerca de avanzar a los octavos de final. Sin embargo, en la semana sufrió una dura eliminación de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Por este motivo, Diego Dabove analiza presentar una formación alternativa en el debut del Clausura y preservar a varios de sus titulares para la revancha ante Nacional, que se disputará el próximo martes.

Probable formación de Estudiantes de Río Cuarto

Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Facundo Cobos; Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera y Tomás González; Mauro Valiente, Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Rubén Forestello.

Posible formación de Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes y Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre: hora, TV y árbitro