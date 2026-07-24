En el debut de Sampaoli, Talleres visita a Newell's en el arranque del Clausura

Se enfrentarán este sábado desde las 17, en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del certamen.

Hoy 07:04

Newell's y Talleres se enfrentarán este sábado desde las 17, en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido marcará el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés, que visitará a una Lepra que necesita mejorar su imagen y comenzar el segundo semestre con una victoria.

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Newell's tuvo una primera parte del año para el olvido. Terminó anteúltimo en el Torneo Apertura con apenas 15 puntos y, además, quedó eliminado de la Copa Argentina en los 32avos de final ante Acassuso. Por eso, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka buscará reaccionar ante su gente.

Para afrontar esta nueva etapa, la Lepra incorporó a Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti, refuerzos con los que intentará mejorar su rendimiento y sumar puntos importantes en la segunda mitad de la temporada.

Talleres, por su parte, comienza el semestre con un nuevo proyecto. Carlos Tevez dejó su cargo luego de la eliminación ante Belgrano en los octavos de final del Apertura y su lugar fue ocupado por Jorge Sampaoli, quien regresó al fútbol argentino después de 26 años.

El entrenador tendrá la misión de reconstruir un equipo que también perdió a una de sus principales figuras. Guido Herrera dejó el club después de 353 partidos y continuará su carrera en Bahía de Brasil. Para reemplazarlo, la T incorporó al arquero Ezequiel Unsain, proveniente del fútbol mexicano. Además, llegaron Federico Fattori y Román Riquelme, desde Argentinos Juniors.

Probable formación de Newell's

Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo y Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Posible formación de Talleres

Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori y Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo y Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Newell's vs. Talleres: hora, TV y árbitro