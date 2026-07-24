Tras ser eliminado de la Copa Argentina, River hace su estreno en el Clausura ante Barracas

El Millonario vuelve al Monumental después de la dura eliminación ante Aldosivi y presentará varias modificaciones. El Guapo intentará conseguir su primer triunfo en Núñez.

Hoy 07:10

River recibirá a Barracas Central este sábado desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Eduardo Coudet buscará dejar atrás rápidamente la dolorosa eliminación de la Copa Argentina, mientras que el Guapo tendrá el debut oficial de Damián Ayude como entrenador.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Millonario comenzó el segundo semestre con el pie izquierdo. En el estadio Padre Martearena de Salta, cayó 3-1 ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina y quedó eliminado en un partido que dejó mucha preocupación. Tras la derrota, el equipo fue despedido con silbidos por sus hinchas y ahora tendrá la oportunidad de cambiar la imagen ante su gente.

Para el inicio del Clausura, River sumó seis refuerzos. Giovanni González, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré ya tuvieron minutos ante Aldosivi, mientras que Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel se reincorporaron al plantel luego de su participación en el Mundial con la Selección Argentina. Ambos podrían ser titulares ante Barracas.

Con respecto al equipo que perdió en Salta, González y Lautaro Rivero dejarían sus lugares para los ingresos de Montiel y Otamendi. Además, Coudet realizaría dos modificaciones en el mediocampo: Lautaro Pereyra ingresaría por Juan Cruz Meza, mientras que Mauro Arambarri sería titular y Fausto Vera o Tomás Galván se disputan el lugar restante.

El entrenador, además, no podrá estar en el banco de suplentes debido a la sanción que arrastra por su protesta contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

Barracas Central, por su parte, buscará dar el golpe en uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino. Desde su ascenso a Primera División en 2022, el Guapo visitó cuatro veces el Monumental y perdió en todas. Además, apenas marcó un gol y recibió 13.

El equipo ahora dirigido por Damián Ayude, quien asumió tras la salida de Rubén Darío Insua, incorporó a Juan Barbieri y Elías Pereyra, aunque sufrió la baja de Facundo Bruera. En la pretemporada, Barracas goleó 3-0 a Colegiales y empató sin goles sus dos amistosos ante Lanús.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván y Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Posible formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini y Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia y Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

River vs. Barracas Central: hora, TV y árbitro