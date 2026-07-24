Lanús debuta ante San Lorenzo con la mente puesta en la Sudamericana

El Granate recibe al Ciclón por la primera fecha del Torneo Clausura, aunque llega con el foco puesto en la revancha ante Cienciano por los playoffs del certamen internacional.

Hoy 07:05

Lanús y San Lorenzo se enfrentarán este sábado desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El Granate afrontará el estreno con la cabeza puesta en su compromiso internacional, mientras que el Ciclón intentará recuperarse después de un duro golpe en la Copa Argentina.

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El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega con una importante ventaja en la Sudamericana. El miércoles pasado venció 2-0 a Cienciano, con goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, en el partido de ida de los playoffs. La revancha se disputará este miércoles en Perú, donde Lanús buscará sellar su clasificación a los octavos de final y continuar con la defensa del título conquistado a fines de 2025.

Por su parte, San Lorenzo viene de una eliminación dolorosa en el debut de Néstor Gorosito como entrenador. El Ciclón igualó 1-1 ante Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina, pero luego cayó 5-4 en la definición por penales y quedó rápidamente afuera de la competencia.

El conjunto azulgrana buscará comenzar el Clausura con una victoria que le permita dejar atrás el golpe y darle una alegría a sus hinchas. Lanús, en tanto, deberá administrar el esfuerzo de sus futbolistas pensando en la exigente revancha internacional.

Lanús vs. San Lorenzo: hora, TV y árbitro