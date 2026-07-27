Violento choque frente a la terminal de Añatuya deja a un menor hospitalizado

Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta generó alarma y un rápido operativo de emergencia en plena zona urbana.

Hoy 08:01

Un fuerte impacto entre un automóvil y una motocicleta se registró en las últimas horas del domingo en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Añatuya.

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El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Gottau y calle Lugones, donde fue necesario un inmediato despliegue de los servicios de seguridad y emergencia.

Según la información oficial, el episodio motivó la rápida intervención del personal de la Comisaría 41, que acudió al lugar para ordenar el tránsito y resguardar la escena del accidente.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor —un joven de 16 años, identificado como Leandro Campos— sufrió heridas de consideración. En el lugar recibió atención del personal de la ambulancia municipal, que procedió a su traslado urgente al hospital local para una evaluación más exhaustiva.

Por su parte, efectivos del área de Criminalística realizaron las pericias correspondientes en el lugar del hecho.