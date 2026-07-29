Barracas Central recibe a Aldosivi con el objetivo de extender su buen inicio en el Clausura

El Guapo buscará aprovechar el envión anímico tras el histórico triunfo ante River, mientras que el Tiburón necesita sumar para escapar de la zona baja de la tabla anual.

Hoy 10:40

Barracas Central recibirá este miércoles desde las 14.30 a Aldosivi en el Estadio Claudio Tapia, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Damián Ayude intentará darle continuidad a su gran inicio de campeonato, mientras que el equipo de Israel Damonte irá por su primera victoria del certamen.

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El Guapo llega con la confianza en alza luego de conseguir un histórico triunfo por 1-0 frente a River en el Monumental, gracias al gol de Gonzalo Morales. Fue la primera victoria de Barracas Central como visitante ante el Millonario y significó un estreno ideal para Ayude como entrenador. Sin embargo, la alegría se vio empañada pocas horas después cuando Morales fue denunciado por su expareja por violencia de género. Tras conocerse la situación, la dirigencia decidió apartar preventivamente al delantero del plantel profesional hasta que la Justicia esclarezca los hechos.

Por el lado de Aldosivi, el debut dejó un empate 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El equipo marplatense comenzó en ventaja con un tanto de Nicolás Cordero, pero David Barbona igualó el encuentro para el Halcón. Los dirigidos por Damonte continúan comprometidos en la tabla anual y saben que cada punto será fundamental en la pelea por mantener la categoría.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli, Rodrigo González; Lucas Castro; Alan Sosa, Matías Godoy, Nicolás Cordero y Tomás Fernández. DT: Israel Damonte.

Datos del partido