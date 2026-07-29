Instituto y Platense van por su primer triunfo en Alta Córdoba

La Gloria buscará recuperarse tras la caída en Liniers, mientras que el Calamar intentará ratificar su buen momento antes de enfocarse en la Copa Libertadores.

Hoy 10:42

Instituto recibirá este miércoles desde las 21.30 a Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir su primer triunfo del certamen, luego de un estreno con sensaciones diferentes.

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La Gloria comenzó el campeonato con una derrota 1-0 frente a Vélez en Liniers. El único gol del partido fue convertido por Manuel Lanzini sobre el cierre del primer tiempo. El equipo dirigido por Diego Flores pretende dejar atrás ese traspié y hacerse fuerte en Córdoba, con el objetivo de sumar puntos importantes en la pelea por ingresar a los playoffs, una meta que no pudo alcanzar durante el Torneo Apertura.

Por el lado de Platense, el debut dejó un vibrante empate 2-2 frente a Unión. El Calamar se adelantó gracias a un gol en contra de Tomás Fagioli, pero el Tatengue dio vuelta el marcador con los tantos de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona, de penal. Cuando parecía que la derrota era inevitable, Bautista Merlini apareció a falta de tres minutos para sellar la igualdad. El conjunto de Sebastián Zunino buscará ahora sumar de a tres antes de poner el foco en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Giuliano Cerato, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Luna; Jhon Córdoba y Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios, Leonardo Heredia; Guido Mainero, Juan Carlos Gauto y Nicolás Retamar. DT: Sebastián Zunino.

Datos del partido