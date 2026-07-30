China presenta el innovador SUV Yangwang U8 con modo de flotación

El Yangwang U8, un SUV de lujo de BYD, sorprende con su capacidad de flotación y tecnología avanzada para el manejo todoterreno.

Hoy 07:01

China ha captado la atención de la industria automotriz mundial con el lanzamiento del Yangwang U8, un SUV de lujo que ha sido desarrollado por BYD bajo su marca premium Yangwang.

Este modelo ha generado un gran revuelo, ya que es descrito por muchos como un super carro eléctrico que puede flotar. Sin embargo, su tecnología es más compleja, siendo un SUV electrificado de rango extendido con cuatro motores eléctricos que le otorgan un rendimiento excepcional.

El Yangwang U8 Premium Edition fue presentado oficialmente en China a un precio de 1.098.000 yuanes, y destaca por utilizar tecnologías innovadoras como la plataforma e⁴ y el sistema DiSus-P, que mejoran su capacidad todoterreno y seguridad.

Con una potencia cercana a los 1.200 caballos de fuerza, el U8 puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,6 segundos. Su sistema de motores eléctricos permite un control preciso de cada rueda, brindando una ventaja significativa en terrenos difíciles.

Una de las características más sorprendentes del Yangwang U8 es su modo de flotación de emergencia, que le permite mantenerse sobre el agua durante un tiempo limitado, hasta 30 minutos, avanzando a una velocidad de 3 kilómetros por hora en situaciones extremas.

Es crucial entender que el Yangwang U8 no fue diseñado para navegar como un bote, sino que su función de flotación está pensada para garantizar la seguridad de los ocupantes en caso de inundaciones o cruces de agua inesperados.

El Yangwang U8 representa una ambición de BYD por posicionarse en el mercado de autos premium, compitiendo con marcas de lujo que tradicionalmente dominan este segmento, ofreciendo así una alternativa innovadora y tecnológica dentro de la industria automotriz.