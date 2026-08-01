Instituto amargó a Lanús en el descuento y festejó en La Fortaleza

La Gloria le ganó sobre el final al Granate por 1-0 a través de Fernando Alarcón, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.

Hoy 22:48

Instituto consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 1-0 a Lanús en La Fortaleza, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2026.

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Después de un partido parejo y con pocas situaciones claras, Fernando Alarcón apareció en tiempo de descuento para marcar el único gol del encuentro y darle los tres puntos al conjunto cordobés.

Lanús no pudo recuperarse de la eliminación

El Granate llegaba golpeado tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Cienciano.

El equipo de Mauricio Pellegrino había ganado 2-0 en el partido de ida, pero cayó 4-0 en Perú y quedó afuera del certamen internacional. Ante Instituto tampoco logró dar vuelta la página y terminó perdiendo en la última jugada.

Instituto sumó su segundo triunfo consecutivo

La Gloria venía de vencer 2-1 a Platense y volvió a sumar de a tres con el agónico tanto de Alarcón.

El equipo dirigido por Diego Flores alcanzó los seis puntos y consolidó su recuperación después del arranque del campeonato.

En la próxima fecha, Lanús enfrentará a Unión el jueves desde las 19, mientras que Instituto recibirá a Gimnasia de Mendoza el sábado, a partir de las 21.30.