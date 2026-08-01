Santiago del Estero brilló en el Campeonato Argentino de Tenis de Mesa con títulos y podios

La delegación provincial completó una destacada actuación con numerosas medallas y resultados sobresalientes.

Hoy 12:18

El tenis de mesa de Santiago del Estero volvió a destacarse a nivel nacional durante la 71ª edición del Campeonato Argentino, disputada entre el 22 y el 26 de julio en la ciudad de Buenos Aires.

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Los representantes de la Asociación Norte de Tenis de Mesa consiguieron títulos, podios y actuaciones destacadas en diferentes categorías, reafirmando el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia.

La principal figura de la delegación fue Luciana Frías Paz, quien se consagró campeona argentina individual Sub 19 y confirmó su protagonismo entre las mejores jugadoras del país.

Además, volvió a subir a lo más alto del podio en el dobles femenino Sub 19, donde formó pareja con Malena López Auat.

Una gran actuación de Malena López Auat

López Auat también completó una participación sobresaliente. Además del título conseguido junto a Frías Paz, fue campeona de la llave B de Toda Competidora e integró el equipo santiagueño campeón de la categoría Sub 19.

También obtuvo el subcampeonato en dobles mixtos Sub 23, sumando otra medalla para la delegación provincial.

Podio santiagueño en la rama masculina

En caballeros, Benjamín Carrizo Jozami y Valentín Serrano integraron el equipo que alcanzó el tercer puesto en la categoría Sub 23.

Serrano también llegó a los cuartos de final de la llave A Sub 23 y fue subcampeón en dobles mixtos de la misma categoría.

Todos los resultados de la delegación santiagueña

La cosecha provincial se completó con numerosas actuaciones destacadas:

Piero Rojas Zanni: campeón de la llave B Sub 11 y tercer puesto en la llave B Sub 13.

campeón de la llave B Sub 11 y tercer puesto en la llave B Sub 13. Constantina Sialle: cuartos de final de la llave A Sub 13 y 16avos de final de la llave A Sub 15.

cuartos de final de la llave A Sub 13 y 16avos de final de la llave A Sub 15. María Pilar García Fochi: subcampeona de la llave B Sub 13 y cuartos de final de la llave B Sub 15.

subcampeona de la llave B Sub 13 y cuartos de final de la llave B Sub 15. Anna Zoe Forray Achával: octavos de final de la llave A Sub 15 y participación en Sub 19.

octavos de final de la llave A Sub 15 y participación en Sub 19. Agustín Balderrama: octavos de final de la llave B Sub 15 y participación en Sub 17.

octavos de final de la llave B Sub 15 y participación en Sub 17. Franco Díaz Orieta: 32avos de final de la llave A Sub 15 y participación en Sub 17.

32avos de final de la llave A Sub 15 y participación en Sub 17. Agustín Molina: 32avos de final de la llave A Sub 17 y participación en Sub 19.

32avos de final de la llave A Sub 17 y participación en Sub 19. Valentina Rodríguez: tercer puesto en la llave B de Toda Competidora y participación en Sub 23.

tercer puesto en la llave B de Toda Competidora y participación en Sub 23. Emilio Sialle: cuartos de final de la llave B Senior 30 y octavos de final de la llave B Senior 40.

cuartos de final de la llave B Senior 30 y octavos de final de la llave B Senior 40. Luciana Fochi: tercer puesto en la llave B Senior 30 y subcampeona de la llave B Senior 40.

tercer puesto en la llave B Senior 30 y subcampeona de la llave B Senior 40. Gustavo López: cuartos de final de la llave A Senior 40 y octavos de final de la llave B Senior 50.

Una disciplina que continúa creciendo

Más allá de los títulos y las medallas, la participación en el Campeonato Argentino volvió a reflejar el crecimiento del tenis de mesa santiagueño.

La provincia se mantiene entre las cinco con mayor cantidad de competidores activos dentro del circuito nacional, con un promedio de entre siete y diez inscripciones en cada torneo.

Desde la Asociación Norte destacaron el esfuerzo de los jugadores, entrenadores, familias y colaboradores, además del compañerismo, la organización y el respeto que acompañaron a la delegación durante toda la competencia.

Los resultados obtenidos volvieron a colocar a Santiago del Estero entre los grandes protagonistas del tenis de mesa argentino.