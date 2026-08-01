Santiago del Estero brilló en el Campeonato Argentino de Tenis de Mesa con títulos y podios

La delegación provincial completó una destacada actuación con numerosas medallas y resultados sobresalientes.
El tenis de mesa de Santiago del Estero volvió a destacarse a nivel nacional durante la 71ª edición del Campeonato Argentino, disputada entre el 22 y el 26 de julio en la ciudad de Buenos Aires.
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Los representantes de la Asociación Norte de Tenis de Mesa consiguieron títulos, podios y actuaciones destacadas en diferentes categorías, reafirmando el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia.
La principal figura de la delegación fue Luciana Frías Paz, quien se consagró campeona argentina individual Sub 19 y confirmó su protagonismo entre las mejores jugadoras del país.
Además, volvió a subir a lo más alto del podio en el dobles femenino Sub 19, donde formó pareja con Malena López Auat.
López Auat también completó una participación sobresaliente. Además del título conseguido junto a Frías Paz, fue campeona de la llave B de Toda Competidora e integró el equipo santiagueño campeón de la categoría Sub 19.
También obtuvo el subcampeonato en dobles mixtos Sub 23, sumando otra medalla para la delegación provincial.
En caballeros, Benjamín Carrizo Jozami y Valentín Serrano integraron el equipo que alcanzó el tercer puesto en la categoría Sub 23.
Serrano también llegó a los cuartos de final de la llave A Sub 23 y fue subcampeón en dobles mixtos de la misma categoría.
La cosecha provincial se completó con numerosas actuaciones destacadas:
Más allá de los títulos y las medallas, la participación en el Campeonato Argentino volvió a reflejar el crecimiento del tenis de mesa santiagueño.
La provincia se mantiene entre las cinco con mayor cantidad de competidores activos dentro del circuito nacional, con un promedio de entre siete y diez inscripciones en cada torneo.
Desde la Asociación Norte destacaron el esfuerzo de los jugadores, entrenadores, familias y colaboradores, además del compañerismo, la organización y el respeto que acompañaron a la delegación durante toda la competencia.
Los resultados obtenidos volvieron a colocar a Santiago del Estero entre los grandes protagonistas del tenis de mesa argentino.