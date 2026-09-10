José Rafael Llanos es el nuevo presidente del IOSEP tras más de tres décadas en la institución

Llanos, que hasta ahora se desempeñaba como gerente administrativo y de compras, asumirá al frente de la obra social en reemplazo de Graciela Muratore de Corona.

10/09/2026

El Gobierno de Santiago del Estero informa que fue aceptada la renuncia presentada por la hasta hoy interventora del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP), Graciela Muratore de Corona, a quien se le agradece los servicios prestados. En su reemplazo el Poder Ejecutivo designó al contador José Rafael Llanos al frente del organismo, luego de acumular más de tres décadas de trayectoria dentro de la institución, donde pasó por diversos puestos a lo largo de su carrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Llanos es Contador Público y Licenciado en Cooperativismo. Se desempeñaba hasta el momento como Gerente General del IOSEP, y es un profesional de carrera de la institución.

Con esta designación, el objetivo es garantizar el adecuado servicio a los afiliados del IOSEP y fortalecer su atención.