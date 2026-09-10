La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Sturzenegger en la causa por dólar futuro

El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por Cristina Kirchner y cerró la posibilidad de reabrir la investigación iniciada en 2015 por presuntas irregularidades en contratos de dólar futuro.

10/09/2026

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa conocida como “dólar futuro”, luego de rechazar el planteo presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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La decisión fue adoptada con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, y representa el cierre de la instancia judicial que quedaba pendiente para intentar revertir los fallos que habían beneficiado al actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El expediente ya había atravesado distintas instancias con resultados favorables para Sturzenegger: había sido sobreseído en primera instancia y esa decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal porteña y por la Cámara Federal de Casación Penal. El recurso que finalmente llegó a la Corte había sido impulsado por Cristina Kirchner mediante su abogado, Carlos Beraldi.

La investigación se había iniciado en 2015, a partir de una denuncia presentada por un grupo de legisladores nacionales contra Sturzenegger y otros funcionarios vinculados con la administración de Mauricio Macri.

El eje de la acusación estaba puesto en las operaciones realizadas desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con contratos de dólar futuro. Según la denuncia, se habrían vendido divisas a futuro a un valor considerado perjudicial para el Estado, lo que habría provocado un eventual daño a las arcas públicas.

Con el avance de la causa, la Justicia analizó específicamente la presunta modificación de las condiciones de determinados contratos de dólar futuro, bajo la hipótesis de que esas operaciones podrían haber beneficiado a particulares en perjuicio de los intereses del Estado.

Los hechos habían sido investigados bajo la figura de una presunta defraudación contra la administración pública. Sin embargo, las distintas instancias judiciales fueron descartando la posibilidad de avanzar contra Sturzenegger, hasta que ahora la Corte Suprema confirmó definitivamente ese criterio.

De esta manera, el máximo tribunal cerró el último intento de revisar el sobreseimiento y dejó firme la resolución que desvinculó al ex titular del Banco Central de la investigación por las operaciones de dólar futuro.