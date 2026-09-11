Añatuya: un conductor ebrio rozó a un motociclista y terminó incrustado contra una casa

El hecho ocurrió este mediodía sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del barrio Colonia San Francisco. La camioneta circulaba realizando peligrosas maniobras y terminó derribando el alambrado de una vivienda. El conductor fue demorado.

Hoy 14:07

Un violento episodio vial se registró este mediodía sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del barrio Colonia San Francisco de Añatuya, y por poco no terminó en una tragedia.

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Todo comenzó cuando efectivos de la División Prevención realizaban recorridos por la zona y fueron alertados por la Sala de Monitoreo sobre la presencia de una camioneta que circulaba realizando maniobras peligrosas.

Al llegar al sector, los uniformados se entrevistaron con un motociclista, quien relató que mientras transitaba por la intersección de la avenida Circunvalación y la Ruta 7, una camioneta Ford Ranger se cruzó de manera imprevista y comenzó a desplazarse en zigzag.

El motociclista logró esquivar el vehículo y evitar un impacto que podría haber tenido consecuencias graves. Tras la maniobra, el conductor de la camioneta perdió el control del rodado y continuó su recorrido hasta terminar contra el frente de una vivienda.

La camioneta impactó contra la propiedad de la familia Jofre y provocó importantes daños en el alambrado perimetral.

Cuando los efectivos identificaron al conductor, un hombre de apellido Martínez, domiciliado en el barrio Rivadavia, advirtieron signos compatibles con la ingesta de alcohol, entre ellos un fuerte aliento etílico.

Ante esta situación, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría 41ª, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

El episodio dejó daños materiales en la vivienda y generó momentos de tensión entre los vecinos, que observaron cómo una conducción imprudente estuvo a punto de provocar una tragedia en plena ruta.