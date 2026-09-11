Desmantelan un importante operativo de narcotráfico en Jujuy

La Gendarmería Nacional de Argentina interceptó 66 kilos de cocaína y 117 kilos de marihuana en Jujuy, deteniendo a dos personas en el proceso.

Hoy 14:34

En un operativo de gran relevancia, efectivos de la Gendarmería Nacional lograron desarticular un importante intento de narcotráfico en la provincia de Jujuy, donde se incautaron 66 kilos de cocaína de máxima pureza y 117 kilos de marihuana. Este suceso tuvo lugar en la ruta nacional N° 34, específicamente en dos procedimientos llevados a cabo por el Escuadrón N° 60 "San Pedro".

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El primer procedimiento se desarrolló en el paraje La Chaqueta, cerca de la localidad de San Juancito. Durante un control rutinario realizado en horas nocturnas, los gendarmes detuvieron un automóvil Citroën C3 Aircross con dos ocupantes, un hombre y una mujer. Al ser interrogado sobre la razón de su desplazamiento, el conductor alegó que transportaba prendas de vestir.

Sin embargo, los gendarmes, al percatarse de anomalías en el panel del habitáculo, decidieron realizar una inspección minuciosa. Al abrir el sector del torpedo, encontraron paquetes rectangulares de color amarillo, conocidos como "ladrillos", que contenían un total de 66 kilos 13 gramos de cocaína. Además, entre sus pertenencias, se hallaron 400 dólares y 1 millón 277 mil 800 pesos.

Ante la confirmación de que se trataba de un caso de narcotráfico, la Unidad Fiscal Federal de Jujuy ordenó la detención inmediata de ambos ocupantes del vehículo, así como el secuestro del estupefaciente, el dinero y el automóvil involucrado.

En un segundo operativo, también llevado a cabo por el Escuadrón N° 60 "San Pedro", se detuvo un camión de una empresa de transporte de paquetería en el kilómetro 1.212 de la ruta 34. Los gendarmes, tras recibir instrucciones del Juzgado Federal de Garantías Nº 1 de Jujuy, abrieron cinco encomiendas que habían sido sospechadas de contener sustancias ilegales.

En presencia de testigos, los gendarmes encontraron 111 paquetes amorfos que resultaron ser 117 kilos 402 gramos de "Cannabis Sativa". Este hallazgo representa un golpe significativo al narcotráfico en la región y reafirma el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra este flagelo.

La continua vigilancia y los operativos realizados por la Gendarmería Nacional son esenciales para combatir el tráfico de drogas en el país. Las autoridades han reiterado su compromiso de mantener la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, realizando controles exhaustivos en las rutas y puntos críticos del territorio nacional.