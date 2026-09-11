Messi espera por su nuevo DT: por qué se demora la llegada del Kily González a Inter Miami

Ángel Guillermo Hoyos continúa al frente del equipo de manera interina mientras se resuelve la incorporación del entrenador rosarino, que ya acordó su llegada a las Garzas. El principal motivo de la demora estaría relacionado con los permisos de trabajo necesarios para dirigir oficialmente en Estados Unidos.

Hoy 14:38

Inter Miami empató 1-1 ante Chicago Fire por la Major League Soccer, en un partido que tuvo como uno de sus principales condimentos el cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski. Sin embargo, la otra noticia estuvo en el banco de suplentes: Cristian “Kily” González, elegido como nuevo entrenador de Las Garzas, todavía no pudo asumir oficialmente.

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Mientras se destraba su llegada, Ángel Guillermo Hoyos continúa al frente del plantel de manera momentánea. El entrenador contó que ya tuvo contacto con el Kily y explicó cómo avanza la transición: “Sí me comuniqué. El comienzo de todo eso es realmente pronto. Las puertas están siempre abiertas en el sentido del diálogo permanente. Ya se comunicaron con la parte física a través de nuestro. Va encaminando de a poco esa transición”.

La llegada del rosarino al banco de Inter Miami continúa pendiente y estaría relacionada con los permisos de trabajo necesarios para ejercer oficialmente en Estados Unidos. Hasta que se complete ese proceso, Hoyos seguirá conduciendo al equipo y mantendrá el contacto con el nuevo cuerpo técnico para facilitar el cambio de entrenador.

La llegada del Kily González a Inter Miami

El Kily González, de 52 años, estaba sin equipo desde su salida de Platense en octubre del año pasado. Ahora tendrá su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina y volverá a encontrarse con Lionel Messi, con quien compartió plantel en la Selección Argentina cuando el delantero daba sus primeros pasos en la Mayor.

El exmediocampista de Rosario Central, Boca, Zaragoza, Valencia, Inter de Milán y San Lorenzo llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de las Garzas. Será su cuarto club como técnico, después de sus pasos por Rosario Central, Unión y Platense.

De esta manera, Messi, de 39 años y con contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028, tendrá nuevamente a un entrenador argentino en el banco. Desde su llegada a la franquicia, el capitán tuvo como técnicos a Gerardo Martino, Javier Mascherano y Ángel Guillermo Hoyos.

Messi y Kily González, otra vez juntos

Como futbolistas, Messi y González compartieron dos partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2006, cuando José Pekerman estaba al frente de la Selección. Ambos estuvieron en el 2-0 ante Perú en Buenos Aires y en el 0-1 frente a Uruguay en Montevideo.

Con el paso de los años, la relación entre los dos rosarinos también creció fuera de la cancha. Ahora tendrán un nuevo capítulo juntos, esta vez en Inter Miami, aunque para que el reencuentro se produzca oficialmente habrá que esperar a que se resuelva la habilitación del Kily González.