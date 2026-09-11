Tarjeta Sol celebra sus 30 años y premió a sus primeros diez ganadores con $1.000.000 cada uno

En el marco de las celebraciones por sus tres décadas de trayectoria, la empresa realizó el sorteo y la entrega de premios correspondiente a la primera tanda de beneficiarios de toda la región.

Hoy 15:22

En un clima de alegría, emoción y gratitud, Tarjeta Sol llevó a cabo el primer gran sorteo y posterior acto de entrega de premios correspondiente a la campaña del 30° Aniversario, una iniciativa especial concebida para premiar la fidelidad y el acompañamiento incondicional de sus usuarios a lo largo de tres décadas.

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La campaña, que contempla un total de 30 afortunados ganadores a lo largo de diferentes tandas, convocó en esta primera edición a más de 141.000 participantes de distintas localidades de Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy. Cada uno de los diez primeros seleccionados fue beneficiado con un premio en efectivo de $1.000.000.

Compromiso con la comunidad

Ganadores 30 años Tarjeta Sol

Durante el acto oficial de entrega, autoridades y directivos de la entidad felicitaron a los beneficiarios y destacaron la importancia de este aniversario:

"Celebrar 30 años significa mirar hacia atrás con orgullo por el camino recorrido y, sobre todo, agradecer a cada familia que confía en nosotros día a día. Queremos que este festejo sea compartido y qué mejor manera de hacerlo que retribuyendo ese respaldo constante con estos importantes premios", expresaron desde la entidad.

Los ganadores, provenientes tanto de la ciudad Capital, La Banda y el interior provincial, como de provincias vecinas donde Tarjeta Sol tiene presencia consolidada, recibieron sus distinciones en mano entre sonrisas y testimonios de agradecimiento, manifestando el gran alivio y felicidad que representa esta ayuda económica para sus proyectos familiares y personales.

Ganadores 30 años Tarjeta Sol

Estos son los primeros 10 ganadores:

1 Alba Estefanía Basualdo – San Miguel de Tucumán — $1.000.000

2 Carmen Rosa Gambarte – San Salvador de Jujuy — $1.000.000

3 Demetria Zoto – San Salvador de Jujuy — $1.000.000

4 Segunda Herrera – La Banda — $1.000.000

5 Julio Ernesto Toloza – Puesto de Suárez — $1.000.000

6 Edith Elizabeth Méndez – La Banda — $1.000.000

7 María Esther Chaparro – Loreto — $1.000.000

8 Yésica Yisela Díaz – Capital — $1.000.000

9 Claudia Viviana Llebara – La Banda — $1.000.000

10 Esteban Ramón Alberto Ruiz – Capital — $1.000.000

Próximos sorteos

Ganadores 30 años Tarjeta Sol

Desde Tarjeta Sol recordaron a todos los clientes que la celebración continúa activa y que restan dos tandas más de sorteos para completar los 30 ganadores del aniversario, invitando a la comunidad a seguir utilizando los servicios y aprovechando las promociones que vigentes con 30% de descuento en indumentaria, farmacias, construcciones, supermercados, electro y más beneficios que ofrece la tarjeta para continuar participando.