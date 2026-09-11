Scaloni todavía no anunció la lista de Argentina: qué demora los amistosos y qué pasará con Messi

El entrenador de la Selección Argentina aún no confirmó los convocados para los amistosos de septiembre y octubre, que marcarán el inicio de una nueva etapa después del Mundial 2026.

Hoy 14:31

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, todavía no dio a conocer la lista de convocados para los primeros amistosos posteriores al Mundial 2026. Los rivales de esos encuentros tampoco están confirmados por el momento y serán los primeros compromisos del seleccionado después del anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Albiceleste.

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Sin embargo, la falta de la convocatoria no representa una demora. Todavía faltan más de 20 días para el primer partido de la ventana FIFA y Scaloni suele comunicar los nombres de los jugadores citados aproximadamente una semana antes de cada encuentro. Por eso, desde el cuerpo técnico consideran que los tiempos se mantienen dentro de lo habitual.

La expectativa también creció por la ausencia de la habitual prelista que suele filtrarse con anticipación, sobre todo cuando existe la posibilidad de alguna sorpresa entre los convocados. De todos modos, el cuerpo técnico no entregó detalles sobre los futbolistas que está siguiendo y, por ahora, no hay indicios de que exista un retraso en la planificación.

Qué pasará con Lionel Messi en la Selección Argentina

Respecto de una posible presencia de Lionel Messi, todo indica que es poco probable que el capitán esté en los amistosos de esta ventana FIFA después del anuncio realizado el 31 de agosto. De todas maneras, su ausencia en estos partidos no significa necesariamente que la derrota 1-0 ante España haya sido su despedida definitiva de la selección.

La intención es que, cuando Messi se sienta preparado, pueda tener la posibilidad de disputar un último partido en Argentina para despedirse de su gente con la camiseta celeste y blanca. Esa posibilidad no se concretaría ahora, ya que todavía es muy reciente la decisión que tomó el futbolista y el entorno entiende que necesita tiempo para procesarla.

Qué pasará con Scaloni

Mientras se aguarda la confirmación de los próximos rivales y la lista de convocados, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) esperan retomar las negociaciones para intentar que Scaloni continúe al frente de la Selección Argentina.

El vínculo del entrenador vence a fines de diciembre y deberán convencerlo para extender su ciclo. Después de la derrota ante España, el propio Scaloni dejó abierta la puerta a una decisión posterior al asegurar: “Cumpliré el contrato y después veo”.