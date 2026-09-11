Jon Worthy llega desde Nashville a Santiago del Estero con shows exclusivos

El músico estadounidense se presentará del 17 al 20 de septiembre en la capital santiagueña como parte de su gira latinoamericana. Una de las fechas destacadas será junto a la banda local Augurios, que presentará su nuevo disco.

Hoy 17:15

El músico estadounidense Jon Worthy, oriundo de Nashville, llegará por primera vez a Santiago del Estero para ofrecer cuatro presentaciones en el marco de su gira latinoamericana. Los shows se realizarán el jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, con un repertorio que combina rock, música americana y pop.

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Una de las fechas centrales será la del sábado 19 en El Observatorio, donde Worthy compartirá escenario con la banda santiagueña Augurios, que aprovechará la jornada para presentar oficialmente su nuevo disco de estudio. Las entradas para esa presentación pueden conseguirse a través del Instagram de la agrupación, @auguriosok.

Una trayectoria internacional

A lo largo de su carrera, Worthy publicó múltiples álbumes y sencillos y trabajó junto a distintos productores. También formó parte de festivales y circuitos de conciertos en Estados Unidos y otros países.

Su música llegó además a producciones audiovisuales y campañas internacionales: composiciones del artista fueron seleccionadas para contenidos de Netflix y Hulu, además de piezas vinculadas con la Major League Baseball (MLB), cine y producciones publicitarias.

En los últimos años, el músico amplió su recorrido con giras por Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, mientras fortaleció su presencia en plataformas digitales. Según la información difundida por su equipo, ya supera el millón de reproducciones en Spotify y mantiene una comunidad en crecimiento en YouTube.

La llegada de Jon Worthy a Santiago del Estero sumará así una propuesta internacional a la agenda musical de septiembre, con cuatro noches que tendrán al rock independiente como protagonista.