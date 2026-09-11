El riesgo país bajó a 482 puntos y volvió a niveles de mediados de agosto

El indicador argentino registró una nueva mejora en los mercados financieros. Las acciones locales y los bonos también son seguidos de cerca por los inversores.

Hoy 15:10

El riesgo país operaba a la baja este viernes. El indicador cedía nueve unidades y se ubicaba en 482 puntos básicos, su nivel más bajo en un mes.

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El indicador, que elabora JP Morgan y que refleja la confianza de los inversores, había alcanzado un valor similar el 20 de agosto, cuando había tocado los 480 puntos.

La caída del indicador se produce en medio de la leve mejora de los bonos argentinos en dólares que cotizaban en el exterior con subas de hasta el 0,4%.

El mercado internacional reaccionaba positivamente este viernes a la difusión del dato de inflación en EE.UU., que mostró una aceleración con respecto a julio y llegó en agosto al 0,4%.

“Una lectura del CPI que valida niveles incómodos en la inflación genera sorpresivamente una reacción positiva en Wall Street, aunque sigue presionando a las tasas dólares, dado que ya se anticipa una suba la semana próxima”, afirmó el operador Gustavo Ber en relación con la reunión de la Reserva Federal prevista para la próxima semana.

En el plano local, la vista de los inversores está puesta en la licitación de deuda del Tesoro. El Gobierno busca renovar vencimientos por $8,1 billones, concentrados principalmente en letras capitalizables y un bono dual.

En tanto, el dólar oficial se mantiene estable y cotizaba a $1535 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Este viernes, los bonos en dólares anotaban mejoras de hasta 0,6% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban números mixtos.

Los papeles de YPF y Globant lideraban las subas con alzas del 1,3% y del 0,9%, respectivamente. Por el contrario, los de Loma Negra (-2%) y Transportadora Gas del Sur (-1,8%) encabezaban las caídas.

A nivel local, el índice S&P Merval del mercado porteño recortaba 0,5%, tanto en pesos como en dólares, medido al contado con liquidación.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizaba estable a $1535 en las pantallas del Banco Nación.

Con respecto a los financieros, el dólar MEP se negociaba a $1535,67 y el contado con liquidación (CCL) a $1598,75.

El petróleo operaba este viernes nuevamente por encima de los US$100 por barril, aunque registraba una caída cercana al 2,5% contra el pico previo.

En la jornada anterior, el precio internacional del crudo había superado los US$107, un nivel que no alcanzaba desde fines de mayo por la renovada tensión en Medio Oriente.

El barril Brent se negociaba este viernes a US$105. En tanto, el petróleo crudo WTI -de referencia en el mercado estadounidense- operaba en torno a los US$100 luego de recortar más del 2% contra el cierre previo.