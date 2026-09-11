El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes

Con esto busca impedir nuevos avances insurgentes, tras la captura de Moca. Las autoridades pidieron a los civiles que, “por su propia seguridad”, no circulen por la región.

Hoy 15:14

El Ministerio de Defensa del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente anunció este jueves que empleará “todo tipo de armamento y fuego” contra las milicias hutíes dentro de una “zona de eliminación” establecida tras la toma rebelde de la ciudad costera de Moca.

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El portavoz de las fuerzas gubernamentales, Abdulá al Nuzaili, informó que la medida busca neutralizar cualquier movimiento militar de los hutíes en el área delimitada por las autoridades.

“Las Fuerzas Armadas de Yemen comenzarán a emplear todo tipo de armamento y fuego para neutralizar cualquier movimiento militar de la milicia terrorista hutí dentro de la ‘zona de eliminación’”, indicó el comunicado difundido por el portavoz.

El mapa que acompañó el anuncio abarca la ciudad de Moca y un corredor de unos 36 kilómetros tierra adentro por la ruta que conecta con Taiz, antes de llegar a Al Mafraq. La zona también incluye una franja de aproximadamente 15 kilómetros al norte y 20 kilómetros al sur de esa carretera.

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Las autoridades pidieron a los civiles que, “por su propia seguridad”, no circulen entre Taiz y Moca hasta nuevo aviso. También les recomendaron mantenerse alejados de concentraciones de combatientes y equipos de los hutíes.

La disposición respondió a la captura de Moca por los rebeldes hutíes. La ciudad se encuentra sobre la costa occidental y es la más próxima al estrecho de Bab el Mandeb. Los hutíes lanzaron su ofensiva hace cerca de una semana contra las fuerzas leales a las autoridades reconocidas internacionalmente, que cuentan con el respaldo de una coalición encabezada por Arabia Saudita.

Los rebeldes, respaldados por el régimen iraní, tomaron el jueves la ciudad portuaria de Moca, en el oeste de Yemen, y ampliaron su presencia cerca de la ruta marítima que ganó peso para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita tras el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

La milicia proiraní avanzó sobre Moca, situada a unos 70 kilómetros al norte de Bab el Mandeb, después de la caída de Hays y de otras posiciones en la provincia de Hodeida. Fuentes militares y gubernamentales yemeníes, además de testigos citados por agencias internacionales, confirmaron la captura de la ciudad ante el repliegue de las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente. Arabia Saudita, principal aliado de esas autoridades, respondió con decenas de bombardeos aéreos mediante cazas F-15 y Typhoon.

Bab el Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye uno de los corredores marítimos con mayor tráfico global. La ruta adquirió mayor importancia para Riad después de que Irán bloqueó de facto el estrecho de Ormuz. Antes de la guerra, la vía marítima cercana al territorio iraní concentraba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Arabia Saudita reforzó desde entonces los envíos a través del puerto de Yanbu, en el mar Rojo, para evitar el cierre de esa vía oriental.

El control de Moca añade presión sobre esa alternativa. La ciudad se encuentra en la costa occidental yemení, mientras los hutíes ya dominaban el puerto de Hodeida, más al norte.

La actual escalada se gestó durante las últimas semanas. Los hutíes, que controlan Saná y amplias zonas del noroeste de Yemen desde 2014, se mantuvieron al margen en los primeros meses del conflicto entre Washington, Israel y Teherán.

La tregua impulsada por Naciones Unidas en 2022 redujo los combates a gran escala, aunque no derivó en un acuerdo político definitivo. Ese entendimiento se mantuvo hasta julio, cuando los hutíes autorizaron el aterrizaje de un avión iraní en territorio bajo su control, pese al dominio saudita del espacio aéreo yemení.

Riad interpretó ese episodio como una provocación. La respuesta de las fuerzas respaldadas por la coalición saudita puso fin a la tregua y abrió una nueva fase de enfrentamientos. Después, los hutíes decretaron un bloqueo marítimo contra buques sauditas y aumentaron los ataques contra territorio y embarcaciones comerciales del reino.

Los mercados petroleros reaccionaron al avance. El Brent, referencia europea, subió cerca de 5% el jueves y se aproximó a los 107 dólares por barril, su nivel más alto en varios meses. El WTI estadounidense superó los 100 dólares.

El tráfico por el canal de Suez, que depende del paso por Bab el Mandeb, cayó en 2024 tras los primeros ataques hutíes contra barcos vinculados con Israel y aún no recuperó sus niveles previos. Entre enero y agosto de este año, representó poco más de la mitad del volumen anterior a la crisis, de acuerdo con datos de PortWatch, la herramienta del Fondo Monetario Internacional que sigue el movimiento portuario mundial.

Las exportaciones sauditas desde Yanbu llegaron a multiplicarse por cinco frente a los niveles previos a la guerra, con un promedio de 3,8 millones de barriles diarios entre marzo y julio. En agosto descendieron a 1,5 millones de barriles diarios, cuando los hutíes retomaron los ataques contra buques sauditas, según datos de la firma de análisis energético Kpler.