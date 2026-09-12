Independiente y San Lorenzo quedaron a mano en Avellaneda

El Rojo y el Ciclón empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

13/09/2026

Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 en un partido que tuvo dos tiempos bien diferentes. El Rojo dominó la primera parte, generó las mejores situaciones y logró ponerse en ventaja, mientras que el Ciclón mejoró tras el descanso y rescató un punto en el estreno de Rubén Darío Insúa como entrenador.

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El equipo visitante comenzó mejor y se adelantó en el campo con el novedoso esquema 3-4-1-2 dispuesto por el Gallego. Sin embargo, Independiente reaccionó rápidamente y, luego de una jugada preparada a partir de un tiro libre, Juan Arrayago apareció para conectar el centro y abrir el marcador.

A partir de ese momento, el Rojo tomó el control del partido. Con Maxi Meza como uno de los principales protagonistas, el equipo local manejó la pelota, encontró espacios por las bandas y tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia. Ezequiel Ávila, Montiel y Matías Abaldo también complicaron a una defensa de San Lorenzo que sufrió durante gran parte de la primera etapa.

El Ciclón no encontraba respuestas y apenas logró inquietar con algunos remates desde afuera del área. Facundo Farías quedó aislado y lejos del circuito ofensivo, mientras que la línea de tres defensores padeció el juego por los costados de Independiente.

Farías cambió la historia para San Lorenzo

El panorama cambió después del entretiempo. Insúa movió el banco y modificó el funcionamiento de su equipo, que comenzó a jugar más adelantado y a presionar más cerca del área rival. La mejora tuvo efecto inmediato.

A los pocos minutos del complemento, Facundo Farías capturó la pelota fuera del área, se acomodó y sacó un remate preciso que se clavó en un ángulo para establecer el 1-1. El gol cambió el desarrollo y le permitió a San Lorenzo acomodarse en un partido que hasta ese momento le había sido muy adverso.

Independiente intentó recuperar el protagonismo y buscó nuevamente el triunfo, pero se encontró con un rival mucho más sólido. San Lorenzo reforzó su estructura defensiva y logró cerrar los caminos hacia el arco de Devecchi, resistiendo los últimos intentos del conjunto local.

El empate dejó sensaciones diferentes. Independiente se quedó con la bronca por no haber podido aprovechar su dominio del primer tiempo y sumar tres puntos, aunque continúa en zona de playoffs y de clasificación a las copas. San Lorenzo, en cambio, rescató una igualdad importante, comenzó la era de Rubén Darío Insúa sin derrotas y ahora se prepara para afrontar el clásico ante Boca.