La Municipalidad informó en donde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones

Este lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar (Smata), Santa Lucía e Industria.

13/09/2026

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó su cronograma de trabajo de fumigaciones preventivas que se realizará esta semana en distintos sectores de la ciudad.

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Este lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar (Smata), Santa Lucía e Industria.

El martes las tareas continuarán en los barrios Siglo XX (sector XIX), Siglo XXI (sector 750 vivienda), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las fumigaciones se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las pulverizaciones se realizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes se trabajará en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.