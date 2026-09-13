El Cuerpo Guardia de Infantería celebró 66 años de disciplina, compromiso y servicio

La dependencia especializada de la Policía de la Provincia conmemoró un nuevo aniversario con una ceremonia que reunió a autoridades de la fuerza y destacó su trayectoria a lo largo de más de seis décadas.

13/09/2026

La ceremonia se realizó durante la mañana de este domingo y permitió poner en valor la historia de una dependencia que, a lo largo de más de seis décadas, se consolidó como uno de los pilares fundamentales de la Policía de la Provincia. Una trayectoria marcada por la disciplina, la lealtad, el espíritu de cuerpo y una permanente vocación de servicio.

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En las instalaciones del Cuerpo Guardia de Infantería se llevó a cabo el acto conmemorativo por el 66° aniversario de su creación. La ceremonia estuvo presidida por el jefe de Policía, comisario general Lic. Laureano Francisco Silva, y el subjefe de Policía, comisario general Lic. Walter Guillermo Gómez, junto a integrantes de la Plana Mayor Policial.

La formación estuvo integrada por efectivos del Cuerpo de Patricios Santiagueños, la Escuela de Cadetes “Coronel Lorenzo Lugones” y la Escuela de Suboficiales y Agentes “Sargento 1° Segundo Gregorio Pesce”, quienes acompañaron la celebración de este nuevo aniversario.

Una dependencia forjada en disciplina, compromiso y vocación de servicio

Desde su creación, el Cuerpo Guardia de Infantería se caracteriza por contar con efectivos especialmente preparados para intervenir ante situaciones de distinta complejidad, con la misión de mantener, proteger y restablecer el orden público.

A estas funciones se suma una permanente tarea preventiva y de apoyo operativo, orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y brindar respuesta ante los distintos escenarios que demanda el servicio policial.

Con el paso de los años, la dependencia fue construyendo una identidad propia, sostenida en valores como el compromiso, la disciplina, la lealtad y la vocación de servicio. En cada generación, sus integrantes fueron transmitiendo ese legado, fortaleciendo el sentido de pertenencia, el compañerismo y la responsabilidad que implica formar parte de esta unidad especializada.

La disciplina constituye uno de sus pilares fundamentales. No se trata únicamente del cumplimiento de normas y procedimientos, sino también de asumir cada tarea con responsabilidad, profesionalismo y preparación permanente para afrontar las situaciones que puedan presentarse durante el servicio.

A lo largo de estos 66 años, el Cuerpo Guardia de Infantería acompañó las transformaciones de la sociedad y evolucionó de manera constante para responder a las nuevas demandas en materia de seguridad.

Su trayectoria refleja el legado de quienes formaron parte de sus filas y dejaron su huella en la institución, al mismo tiempo que proyecta hacia el futuro una dependencia que mantiene intactos sus principales valores: el compromiso, la disciplina, el espíritu de cuerpo y la vocación de servicio.