El municipio continúa con trabajos de mantenimiento y mejoramiento de calles en distintos barrios

Las tareas se realizan en los barrios Lourdes, San Martín y Los Álamos 3, con trabajos de nivelación, riego, perfilado y limpieza de banquinas.

13/09/2026

La Municipalidad de la ciudad de La Banda, a través de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y las condiciones de circulación para los vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el barrio Lourdes se realizaron tareas de nivelación de calles, mientras que en el sector de Pasaje Savio y calle Antártida Argentina, barrio San Martín, se llevaron adelante trabajos de nivelación y riego, contribuyendo a mejorar las condiciones de las arterias y reducir la presencia de polvo.

Asimismo, se iniciaron trabajos de perfilado de calles y limpieza de banquinas en calle 1002 del barrio Los Álamos 3, como parte de las acciones de mantenimiento que se ejecutan de manera progresiva en diferentes sectores de la ciudad.

Desde el área destacaron la importancia de sostener estas tareas de manera permanente para acompañar el crecimiento de los barrios y mejorar las condiciones de circulación y accesibilidad para toda la comunidad.