Instituto va por la punta de la Zona A ante un necesitado Estudiantes de Río Cuarto

La Gloria buscará recuperarse de la derrota ante Unión y volver a quedar como único líder. El León del Imperio necesita sumar para mantener viva su ilusión de permanencia.

Hoy 09:41

Instituto recibirá este lunes a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.15, en el estadio Monumental Presidente Perón, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

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La Gloria llega después de sufrir su primera derrota en el campeonato: cayó 3-2 ante Unión en Santa Fe y dejó pasar la posibilidad de quedar como único líder. Con 16 puntos, comparte la cima de la Zona A con Gimnasia de Mendoza y Vélez, aunque aparece tercero por diferencia de gol.

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Antes de esa caída, el conjunto dirigido por Diego Flores había acumulado cinco partidos sin perder, con cuatro victorias y un empate. Ahora buscará volver al triunfo para recuperar el liderazgo en soledad.

Instituto quiere volver a la punta

El equipo cordobés tendrá una oportunidad inmediata para recuperarse y continuar entre los protagonistas del campeonato.

Instituto consiguió triunfos ante Platense, Lanús, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba y San Lorenzo, además de igualar sin goles frente a Atlético Tucumán.

Como antecedente reciente, la Gloria también derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Apertura, disputado en mayo.

Estudiantes de Río Cuarto, complicado

El presente del León del Imperio es completamente diferente. Estudiantes perdió 2-0 ante Sarmiento en la última jornada y quedó decimotercero en la Zona B, con apenas seis puntos.

El equipo conducido por Rubén Darío Forestello solamente ganó en la primera fecha, justamente ante Tigre. Desde entonces acumula siete partidos sin triunfos, con cuatro derrotas y tres empates.

Además, lleva cuatro encuentros consecutivos sin marcar y apenas sumó dos puntos en sus últimas tres presentaciones.

Con seis unidades, Estudiantes se encuentra solamente tres puntos por encima de Racing, último de la Zona B, por lo que necesita comenzar a sumar para alejarse de la parte baja y mantener sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto: hora y TV

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: José Carreras

Estadio: Monumental Presidente Perón