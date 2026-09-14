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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 SEP 2026 | 16º
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EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:15

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Martes 15 de septiembre: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de El Sauce, El Quemado, El Porvenir, El Balde y Taco Pozo (dpto. Pellegrini).

Miércoles 16 de septiembre: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Atahona (por sobre camino a La Costa), La Bolsa, La Bajada y El Ojito (dpto. Pellegrini); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Yacu Chiri, Soconcho, Juanillo y Los Toloza (dpto. Atamisqui); de 14:00 a 17:00 hs afectando parte de la ciudad de Pampa de los guanacos (B° Canal de Dios) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte del barrio Primera Junta de la ciudad Capital (comprendido entre 12 de octubre, Alsina, Gaucho Rivero y Calle 115).

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