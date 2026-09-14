Vojvoda explotó en conferencia y confirmó que sigue como DT de Racing: “No voy a abandonar a mis jugadores”

El entrenador de la Academia respaldó al plantel pese a la crisis deportiva y aseguró que no piensa dar un paso al costado tras la derrota 2-1 ante Huracán.

Hoy 09:13

Juan Pablo Vojvoda confirmó que continuará como entrenador de Racing luego de la derrota 2-1 ante Huracán, por la novena fecha del Torneo Clausura. Visiblemente afectado y enérgico, el técnico defendió a sus jugadores y dejó en claro que no contempla abandonar el proceso.

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“¿Qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso. Son semanas que estoy pasando duras, pero semanas que siento apoyo también”, expresó durante la conferencia de prensa.

La Academia atraviesa una situación delicada: quedó última en la Zona B con apenas cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y seis derrotas, y no gana desde la primera fecha.

“No voy a abandonar el proceso”

Vojvoda reconoció las críticas que recibe, pero sostuvo que no considera que el equipo esté perdido dentro de la cancha.

“No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores”, afirmó.

El entrenador también asumió la responsabilidad por el momento del equipo: “Todos somos responsables, yo el primero. Que nos hacen goles, que no hacemos goles. Yo, los delanteros, los volantes, los defensores, el arquero. Todos somos responsables”.

Y remarcó la necesidad de mantenerse unidos: “Hay que meterle huevo a esto, esté quien esté hay que meterle, hay que seguir y esa es la manera. Seguir juntos”.

El pedido de apoyo para los jugadores

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el respaldo que Vojvoda pidió para sus futbolistas.

“Si están en Racing, fueron elegidos para vestir esta camiseta. Estamos últimos, eso nos duele a todos. Yo confío en mis futbolistas”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que afrontar la actualidad del club no es sencillo: “Es difícil ponerse la camiseta de Racing y salir a jugar. No es un equipo cualquiera o que está acostumbrado a estar último”.

Y fue contundente: “No sé al entrenador, pero a los jugadores hay que apoyarlos”.

“De este momento se sale caminando despacio”

Para Vojvoda, el primer paso para comenzar a revertir la situación es conseguir una victoria.

“Ganar un partido va a descomprimir. Y después seguir trabajando, tampoco somos el gran equipo ni el peor equipo”, señaló.

El técnico comparó el momento de Racing con una herida abierta: “Hay que cicatrizar, esto tiene que cicatrizar y cuando cicatrice se va a ver otro momento, pero ahora la herida está abierta y nos sangra”.

“Es una situación difícil y hay que juntarse entre todos para parar esta situación”, agregó.

“Yo no me siento que no sirvo”

Sobre el final, Vojvoda volvió a referirse a los cuestionamientos sobre su continuidad y aseguró que no siente que deba dejar su cargo.

“Yo soy el máximo responsable de eso”, reconoció.

Y cerró con una frase que resumió su postura: “Siento que no gano partidos y me duele, pero no me siento que soy un entrenador que no sirva”.

Racing tendrá ahora el desafío de encontrar una reacción que le permita salir del último lugar de su zona. En paralelo, mantiene como una de sus vías para acceder a una copa internacional la Copa Argentina, donde ya está en los cuartos de final.