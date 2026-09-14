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McKenna Grace se enfrenta a un asesino serial en el nuevo tráiler de The Last Kiss

La actriz protagoniza el nuevo slasher de Blumhouse y Atomic Monster, donde interpreta a una adolescente capaz de ver cómo morirán las personas que besa.

Hoy 08:55

McKenna Grace vuelve al terror con The Last Kiss, el nuevo thriller de Blumhouse y Atomic Monster cuyo tráiler fue presentado esta semana. La actriz interpreta a Laurel, una adolescente que descubre que su primer beso está lejos de convertirse en el momento romántico que había imaginado.

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La joven descubre que posee una extraña habilidad: cada vez que besa a alguien puede ver cómo esa persona va a morir. El problema aparece cuando una de sus visiones anticipa una brutal serie de asesinatos que amenaza directamente a su grupo de amigos.

A partir de ese momento, Laurel deberá utilizar sus visiones para descubrir la identidad del asesino antes de que sea demasiado tarde. El tráiler combina el romance adolescente y la ansiedad propia del primer beso con una historia de misterio, asesinatos y persecuciones.

Dirigida y coescrita por Yoko Okumura, la película cuenta también con Jaden Michael y Arkira Chantaratananond. La propuesta busca darle un giro sobrenatural al clásico slasher adolescente, convirtiendo la intimidad en una herramienta para anticipar la muerte.

Para McKenna Grace, The Last Kiss suma otro título de terror a una etapa particularmente vinculada con el género. La actriz también forma parte del elenco de Scream 7 y Five Nights at Freddy's 2.

The Last Kiss tendrá su estreno directo en plataformas digitales el 15 de septiembre de 2026, sin estreno cinematográfico previo.

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