Argentina arrancó con 11 medallas y se ubica segunda en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación nacional consiguió tres oros, una plata y siete bronces durante la primera jornada y quedó detrás de Brasil en el medallero general.

Hoy 00:26

La delegación argentina tuvo un destacado comienzo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró la primera jornada con 11 medallas, producto de tres de oro, una de plata y siete de bronce.

Con esta cosecha, Argentina se ubicó segunda en el medallero general, solamente por detrás de Brasil, que lidera con 26 preseas.

El primer oro argentino llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual masculino tras derrotar en la final al venezolano Eliecer Romero por 15-12. Además, Juan Bacha consiguió la medalla de bronce.

La natación aportó varias medallas

En natación, Macarena Ceballos se quedó con el oro en los 100 metros pecho, con un tiempo de 1:06.80.

También hubo primer puesto para Cecilia Dieleke en los 50 metros espalda. La argentina compartió la medalla dorada con la brasileña Etiene de Medeiros, ambas con un registro de 28.38 segundos. En esa prueba, Andrea Berrino obtuvo el bronce.

La natación también aportó la plata de Martina Barbeito en los 100 metros pecho, además de los bronces de los equipos femenino y masculino de 4x200 metros estilo libre.

El conjunto femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, mientras que el masculino contó con Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia.

A su vez, Lucas Alba consiguió el bronce en los 800 metros libres.

Más preseas para Argentina

El equipo argentino de gimnasia artística también obtuvo una medalla de bronce, mientras que Romina Imwinkelried consiguió otra presea de ese color en los 10 kilómetros de aguas abiertas.

De esta manera, Argentina cerró la primera jornada con 3 oros, 1 plata y 7 bronces.

Brasil lidera el medallero con 14 oros, 8 platas y 6 bronces, para un total de 26 preseas. Colombia aparece tercera, con 2 oros, 4 platas y 6 bronces.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de distintos países de la región.