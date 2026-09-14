Se definen los semifinalistas de la Copa Sudamericana: cuándo juega Boca

El Xeneize es el único equipo argentino que continúa en carrera y este martes buscará sellar su clasificación ante San Pablo. Además, Vasco da Gama e Independiente Santa Fe definirán al posible rival de Boca en semifinales.
La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva y entre este martes y el jueves quedarán definidos los cuatro semifinalistas de la competencia. Boca es el único representante argentino y tendrá una parada clave en Brasil ante San Pablo, luego de haber ganado 1-0 en la ida disputada en la Bombonera.
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Boca avanzará a semifinales con una nueva victoria o con un empate. Si pierde por un gol de diferencia, la serie se definirá mediante penales, mientras que una derrota por dos o más tantos significará la eliminación del Xeneize.
El partido entre San Pablo y Boca se jugará este martes desde las 21.30. El árbitro será Gustavo Tejera y estará acompañado en el VAR por Leodán González.
El posible rival de Boca saldrá de la serie entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que también definirán este martes. La ida, disputada en Bogotá, terminó 0-0. Si el Xeneize avanza, ya sabe que ante Independiente Santa Fe definiría la semifinal como local, mientras que frente a Vasco da Gama jugaría la revancha en Río de Janeiro.
La otra semifinal tendrá como protagonistas a los ganadores de las series entre Atlético Mineiro y Santos y Montevideo City Torque y Cienciano. Santos llega con ventaja de 2-0 a la revancha, mientras que Cienciano también se impuso por 2-0 en el primer partido.
Martes 15
Miércoles 16
Jueves 17
Las semifinales de la Copa Sudamericana se jugarán el 13 y 14 de octubre, en los partidos de ida, mientras que las revanchas serán el 20 y 21 de octubre. La final está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.