Se definen los semifinalistas de la Copa Sudamericana: cuándo juega Boca

El Xeneize es el único equipo argentino que continúa en carrera y este martes buscará sellar su clasificación ante San Pablo. Además, Vasco da Gama e Independiente Santa Fe definirán al posible rival de Boca en semifinales.

14/09/2026

La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva y entre este martes y el jueves quedarán definidos los cuatro semifinalistas de la competencia. Boca es el único representante argentino y tendrá una parada clave en Brasil ante San Pablo, luego de haber ganado 1-0 en la ida disputada en la Bombonera.

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Boca avanzará a semifinales con una nueva victoria o con un empate. Si pierde por un gol de diferencia, la serie se definirá mediante penales, mientras que una derrota por dos o más tantos significará la eliminación del Xeneize.

El partido entre San Pablo y Boca se jugará este martes desde las 21.30. El árbitro será Gustavo Tejera y estará acompañado en el VAR por Leodán González.

El posible rival de Boca saldrá de la serie entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que también definirán este martes. La ida, disputada en Bogotá, terminó 0-0. Si el Xeneize avanza, ya sabe que ante Independiente Santa Fe definiría la semifinal como local, mientras que frente a Vasco da Gama jugaría la revancha en Río de Janeiro.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a los ganadores de las series entre Atlético Mineiro y Santos y Montevideo City Torque y Cienciano. Santos llega con ventaja de 2-0 a la revancha, mientras que Cienciano también se impuso por 2-0 en el primer partido.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final

Martes 15

19: Vasco da Gama - Independiente Santa Fe .

. Árbitro: Andrés Herrera (Venezuela).

(Venezuela). VAR: Carlos Orbe (Ecuador).

(Ecuador). TV: DSports

21.30: San Pablo - Boca .

. Árbitro: Gustavo Tejera .

. VAR: Leodán González .

. TV: DSports

Miércoles 16

19: Atlético Mineiro - Santos .

. Árbitro: Facundo Tello .

. VAR: Hernán Mastrángelo .

. TV: ESPN, Disney+ Premium y DGO.

Jueves 17

21.30: Montevideo City Torque - Cienciano .

. Árbitro: Nicolás Ramírez .

. VAR: Silvio Trucco .

. TV: DSports, Flow y DGO.

Así quedaron las series de ida

Boca 1 - San Pablo 0 .

. Independiente Santa Fe 0 - Vasco da Gama 0 .

. Santos 2 - Atlético Mineiro 0 .

. Cienciano 2 - Montevideo City Torque 0.

Las semifinales de la Copa Sudamericana se jugarán el 13 y 14 de octubre, en los partidos de ida, mientras que las revanchas serán el 20 y 21 de octubre. La final está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.