La Fórmula 1 anunció el calendario 2027: más carreras sprint y sin Argentina

La categoría confirmó 24 Grandes Premios para la próxima temporada. El campeonato comenzará el 12 de marzo en Baréin y terminará el 12 de diciembre en Abu Dabi. Portugal y Turquía regresarán al calendario, mientras que Barcelona-Catalunya quedará afuera. Argentina tampoco tendrá su esperado regreso.

Hoy 16:11

La Fórmula 1 confirmó este miércoles el calendario para la temporada 2027, que volverá a tener 24 Grandes Premios y presentará como una de sus principales novedades el aumento de las carreras sprint. El campeonato comenzará el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Baréin, y finalizará el 12 de diciembre en Abu Dabi.

Una de las noticias que impactó en Argentina es que el país no formará parte del calendario 2027, pese a las gestiones realizadas durante los últimos meses para intentar recuperar una fecha. Incluso, a fines de agosto, el país recibió por primera vez en 15 años al Congreso Americano de la FIA.

De esta manera, los únicos Grandes Premios de Latinoamérica serán los de Ciudad de México, previsto del 29 al 31 de octubre, y San Pablo, del 5 al 7 de noviembre.

Baréin y Arabia Saudita abrirán el campeonato

Los dos primeros Grandes Premios de 2027 serán Baréin y Arabia Saudita, fechas que originalmente estaban previstas para 2026 pero fueron suspendidas debido a los conflictos bélicos registrados en la región.

Antes del comienzo de la temporada se realizarán los test de pretemporada. Los ensayos tendrán lugar en Baréin entre el 24 y el 27 de febrero.

El calendario también tendrá dos regresos importantes. Portugal y Turquía volverán a recibir a la Fórmula 1, con Portimao programado para junio y Estambul para octubre.

Madrid tendrá otra vez el Gran Premio de España

El Gran Premio de España continuará disputándose en Madrid por segundo año consecutivo. La cita española será la decimoquinta fecha de la temporada y se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre.

En cambio, Barcelona-Catalunya no estará en el calendario de 2027. El circuito de Montmeló había sido rebautizado en 2026 después de 35 años como sede del Gran Premio de España y ahora comenzará una alternancia con Spa-Francorchamps.

Según el calendario anunciado, Barcelona-Catalunya volverá a recibir a la Fórmula 1 en 2028, 2030 y 2032.

Habrá diez carreras sprint

Otra de las grandes modificaciones estará relacionada con el formato sprint. La Fórmula 1 tendrá diez carreras sprint en 2027, cuatro más que en 2026.

Las competencias se disputarán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, San Pablo, Qatar y Abu Dabi.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, destacó que el calendario combina tradición e innovación y señaló que el formato busca mantener el crecimiento y la interacción con los aficionados.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2027