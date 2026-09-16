Los Leones golearon 4-1 a Brasil y quedaron cerca de la final en los Juegos Suramericanos

El seleccionado argentino de hockey sobre césped volvió a ganar en Santa Fe y sumó su segunda victoria en el torneo. El equipo dirigido por Juan Vivaldi venía de golear 22-0 a Perú y ahora enfrentará a Chile y Uruguay para cerrar la fase de grupos.

Hoy 16:21

Los Leones volvieron a demostrar su contundencia este miércoles en los Juegos Suramericanos 2026. El seleccionado argentino derrotó 4-1 a Brasil en su segunda presentación y quedó bien encaminado en la lucha por un lugar en la final.

El encuentro se disputó en el Sintético de la Asociación Santafesina de Hockey, donde el equipo dirigido por Juan Vivaldi volvió a marcar diferencias desde los primeros minutos y prácticamente resolvió el partido en el primer cuarto.

Franco Agostini abrió el marcador a los 3 minutos y volvió a aparecer a los 13' para establecer el 2-0. Apenas cuatro minutos después, Yaco Kovalivker amplió la diferencia y Juan Fernández marcó el cuarto tanto argentino a los 19'.

Brasil consiguió descontar a los 25 minutos, pero Los Leones mantuvieron el control del encuentro y no pasaron mayores sobresaltos para quedarse con una nueva victoria.

Los Leones dominaron el partido ante Brasil

Argentina mostró superioridad durante todo el encuentro y terminó con 67% de posesión de la bocha. Además, generó nueve córners cortos, una muestra de la presión ofensiva que ejerció sobre el seleccionado brasileño.

Con este resultado, Los Leones mantienen su andar perfecto en el torneo. En el debut habían protagonizado una goleada histórica al superar 22-0 a Perú, y ahora sumaron otro triunfo contundente frente a Brasil.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

El seleccionado argentino tendrá dos partidos más para completar la fase de grupos. Los Leones enfrentarán a Chile el viernes desde las 16, mientras que cerrarán su participación ante Uruguay el domingo a las 12.

Los dos mejores equipos de la zona avanzarán a la definición por la medalla de oro, que se disputará el martes 22 de septiembre desde las 13.30.