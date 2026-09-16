La Banda celebró sus 114 años con un homenaje a su historia, cultura e identidad

La ciudad conmemoró este miércoles su 114° aniversario con un acto protocolar en la plaza Manuel Belgrano, que reunió a autoridades, instituciones, fuerzas de seguridad, estudiantes, artistas y vecinos.

Hoy 16:29

La ciudad de La Banda conmemoró este miércoles su 114° aniversario, con un acto protocolar que se desarrolló en horas de la mañana en la plaza Manuel Belgrano, con una importante participación de instituciones sociales y la ciudadanía.

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La ceremonia contó con la presencia del viceintendente, Lic. Gabriel Santillán; autoridades del Ejecutivo Municipal y miembros del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda, quienes acompañaron esta fecha de especial significado para toda la comunidad bandeña.

Como parte de las actividades previstas, las autoridades realizaron previamente el izamiento de la Bandera Nacional en el mástil mayor de la plaza Manuel Belgrano y el encendido de la llama votiva, en un momento cargado de simbolismo y respeto por los valores patrios.

Posteriormente, autoridades, representantes de instituciones y vecinos compartieron un desayuno comunitario, que contó con la participación de academias municipales de danzas folclóricas, cuyos integrantes brindaron una presentación artística que aportó música, tradición y color a la jornada.

La celebración también reunió a representantes de las fuerzas de seguridad, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Alerta Banda, veteranos de Malvinas, instituciones intermedias, establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario, referentes de clubes deportivos y público en general.

El 114° aniversario constituyó así una oportunidad para que los bandeños renovaran el orgullo por su ciudad y rindieran homenaje a su historia, sus raíces y a todas las personas que, con esfuerzo, compromiso y dedicación, contribuyeron a construir el crecimiento y la identidad de La Banda.

En la oportunidad, el viceintendente Lic. Gabriel Santillán declaró: “Como todos los años, este es un mes más que especial para los bandeños. Por nuestra identidad, por nuestro fuerte sentido de pertenencia, por ese famoso orgullo bandeño. Así que esta fecha no es la excepción.

Venimos de un mes de distintas actividades organizadas algunas por el municipio y otras por diversas instituciones y organismos como el Consejo de la Cultura, recientemente creado, que ha organizado el Primer Abrazo Bandeño, con más de 500 bailarines y más de mil personas de toda la comunidad que se han sumado a este abrazo simbólico.

También se realizó una nueva edición de la Feria Municipal del Libro y anoche hemos tenido la Serenata a La Banda en el Cine Teatro Municipal Renzi, en lo que fue una velada hermosa.

De este modo, venimos comulgando con nuestros artistas, poetas, cantores, escritores, bailarines.

y qué mejor de celebrar de esta manera, con todas las personas que componemos y somos parte de este acervo cultural, de esta rica historia que tiene nuestra ciudad”.

Agregó: “Ahora estamos en la plaza Manuel Belgrano dónde realizamos el izamiento de bandera, bueno, el encendido de la llama votiva y compartimos un desayuno comunitario con la gente que nos acompaña, para finalizar con el acto protocolar.

“La comunidad bandeña tiene que seguir fortaleciéndose y sostener los valores de hermandad. Esos valores y ese espíritu de lucha que tiene el bandeño, de sobrevivir a las adversidades, de saber sobrellevar los problemas, cuestiones cotidianas.

Y que nuestra ciudad siga sosteniendo la fuerte actividad económica, con esa fuerte influencia que tiene en los alrededores. Ese es nuestro mayor anhelo para que el progreso siga siendo parte de nuestra historia”.

Desarrollo del acto

La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida y la posterior entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, en un momento de homenaje a la historia y a la identidad de la comunidad bandeña.

A continuación, se realizó la lectura de la Declaración de Interés Municipal, Social, Educativo y Cultural emitida por el Honorable Concejo Deliberante de La Banda con motivo del 114° aniversario de la ciudad.

El acto continuó con la bendición a cargo del sacerdote Federico Poldi, de la parroquia Nuestra Señora de La Salette, quien elevó una oración por la ciudad y sus habitantes.

Posteriormente, el viceintendente Lic. Gabriel Santillán tuvo a su cargo las palabras alusivas, en las que hizo referencia al significado de esta fecha para los bandeños y al valor de la historia, la cultura y las tradiciones que forman parte de la identidad de la ciudad.

El cierre del acto estuvo marcado por una propuesta artística protagonizada por el grupo de adultos mayores de la Escuela Municipal de Folclore «Julio Argentino Jerez», a cargo del profesor Rodrigo Romero y la Academia de Danzas Folclóricas «Juan Saavedra”, a cargo de los profesores Cristian Melian y Paola Romero, quienes realizaron presentaciones preparadas especialmente para la ocasión.

Finalmente, todos los presentes cantaron el cumpleaños feliz a la “Cuna de poetas, cantores y bailarines” y soplaron las velas de una torta gigante que fue realizada por el personal de la Dirección de Nutrición Comunitaria.

De esta manera, La Banda celebró sus 114 años con una ceremonia que reunió a autoridades, instituciones y vecinos, poniendo en valor la historia, la cultura y las expresiones artísticas que caracterizan a la comunidad bandeña.