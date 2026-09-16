Accidente de tránsito en Salta provoca severos daños a vehículos

Un accidente de tránsito en la rotonda de ingreso al barrio San Carlos en Salta dejó vehículos gravemente dañados y requirió asistencia médica para los involucrados.

Hoy 16:39

Aproximadamente a las 6 de la mañana de este miércoles, ocurrió un accidente de tránsito en la ciudad de Salta, específicamente en la rotonda de ingreso al barrio San Carlos, donde un automóvil Fiat Cronos y un utilitario colisionaron de manera violenta. El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos resultaron con importantes daños materiales.

El Fiat Cronos sufrió destrozos considerables en su parte delantera, quedando prácticamente destruido. Entre los daños se incluyeron el capot desprendido, severas afectaciones en el motor y neumáticos dañados. Por su parte, el utilitario, que circulaba desde el barrio San Carlos, fue desplazado varios metros a causa del choque y quedó cruzado en uno de los carriles de la avenida, obstruyendo parcialmente el tráfico.

Una ambulancia se presentó rápidamente en el lugar del accidente para brindar asistencia a los conductores involucrados. A pesar de la gravedad del choque, se determinó que no era necesario trasladar a ninguno de los implicados a un centro médico, aunque se mantuvo la situación bajo observación para futuras determinaciones.

Según el testimonio del conductor del utilitario, quien se dirigía a trabajar hacia Cachi al momento del accidente, el choque se produjo cuando el Fiat Cronos lo impactó de costado. “Estaba yéndome a trabajar, nos impactaron de costado. Parece que venía rápido, fue bastante fuerte el golpe. Fue error de él”, expresó el conductor en una entrevista con Multivisión Federal.

Ambos conductores fueron sometidos a un test de alcoholemia, el cual arrojó resultados de 0,0 en ambos casos, lo que indica que no había consumo de alcohol en el momento del accidente. Este dato es relevante, ya que la presencia de alcohol en un conductor puede ser un factor determinante en la gravedad de un choque.

Las autoridades locales han comenzado a investigar las causas del accidente y a recopilar testimonios de testigos que puedan aportar información adicional. La rotonda de ingreso al barrio San Carlos es un punto de alta circulación, lo que podría indicar la necesidad de evaluar la seguridad vial en esa área.

Este incidente resalta la importancia de la conciencia vial y la necesidad de medidas de seguridad adecuadas para prevenir futuros accidentes en la región. La comunidad espera que se implementen acciones que promuevan la seguridad de todos los conductores y peatones en las vías de Salta.