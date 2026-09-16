La Fed subió las tasas por primera vez desde 2023 y Argentina enfrenta un escenario financiero más exigente

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales, hasta un rango de 3,75%-4%, ante una inflación que continúa por encima de su objetivo.

Hoy 17:18

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó este miércoles las tasas de interés por primera vez desde 2023, en una decisión que modifica las condiciones financieras internacionales y abre un nuevo escenario para los mercados emergentes, entre ellos la Argentina.

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El organismo incrementó en 0,25 puntos porcentuales la tasa de referencia, que quedó en un rango de 3,75% a 4%, ante la persistencia de una inflación que continúa por encima del objetivo del 2% establecido por el banco central estadounidense.

La medida también pone bajo la lupa al presidente de la Fed, Kevin Warsh, ya que se trata del primer cambio de política monetaria bajo su conducción. La decisión se produjo además en un contexto de presión pública del presidente estadounidense Donald Trump, quien había manifestado su expectativa de que las tasas fueran reducidas y recientemente amenazó con nuevos aranceles a las importaciones si la Fed no avanzaba en esa dirección.

Para la Argentina, una tasa estadounidense más elevada puede traducirse en condiciones financieras internacionales más restrictivas. Uno de los primeros canales de transmisión es el mercado cambiario: mayores rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano pueden incentivar a los inversores a trasladar fondos hacia activos considerados más seguros, reduciendo el flujo hacia mercados emergentes.

En ese escenario, el dólar puede fortalecerse y aumentar la presión sobre las monedas de países emergentes, mientras que los activos argentinos podrían enfrentar una mayor volatilidad.

Otro de los efectos se relaciona con el costo del financiamiento externo. La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense funciona como una referencia para las emisiones de deuda a nivel global. Si ese rendimiento aumenta, también puede elevarse el costo que deben afrontar los países y empresas que buscan financiamiento en dólares.

Para la Argentina, esto adquiere especial relevancia debido a que una eventual colocación de deuda en los mercados internacionales debería enfrentar un costo financiero mayor, aun cuando no se produzcan modificaciones en el riesgo específico del país.

La suba de tasas también puede repercutir sobre los bonos y las acciones argentinas. Ante rendimientos más atractivos en Estados Unidos, los inversores pueden exigir una mayor rentabilidad para mantener posiciones en mercados emergentes, lo que puede presionar los precios de los activos y elevar sus tasas de rendimiento.

A nivel local, además, el nuevo escenario podría limitar el margen para una eventual reducción de las tasas de interés si la mayor fortaleza del dólar genera presión cambiaria o afecta las expectativas de inflación. La respuesta dependerá, entre otros factores, de la evolución de las reservas, las expectativas de precios y las condiciones del mercado cambiario argentino.

Las empresas y bancos con endeudamiento en dólares también podrían verse alcanzados por el cambio en las condiciones financieras internacionales, especialmente al momento de renovar o refinanciar sus obligaciones.

El contexto que llevó a la Fed a subir las tasas está marcado por una inflación estadounidense que continúa por encima de la meta. El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), utilizado por la Fed para medir su objetivo inflacionario, registró un aumento anual del 3,7% en junio y julio, después de varios meses de incremento.

A esto se sumó la suba del precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, los nuevos anuncios arancelarios de Trump y un crecimiento de la economía estadounidense asociado, entre otros factores, al fuerte gasto vinculado con la inteligencia artificial.

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que el precio del petróleo en esos niveles puede alimentar las expectativas de inflación y presionar al alza los rendimientos de los bonos de largo plazo.

En tanto, el economista jefe para Estados Unidos de PGIM, Robert Sockin, consideró que una suba de tasas acompañada por una decisión unánime de los funcionarios de la Fed constituiría una señal clara sobre la preocupación del organismo frente a la inflación. Según sus proyecciones, podrían producirse nuevas subas durante este año y en 2027.

El escenario que queda planteado para la Argentina es, por lo tanto, el de un mercado financiero internacional más exigente, con potenciales efectos sobre el dólar, el costo del crédito, los bonos, las acciones y el acceso al financiamiento externo.