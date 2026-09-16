Inflación mayorista: los precios subieron 2,1% en agosto y acumulan 19,1% en el año

El índice registró una fuerte aceleración respecto de julio y quedó por encima de la inflación minorista. El petróleo crudo y el gas fueron los principales impulsores de la suba.

Hoy 17:31

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto y acumularon una suba del 19,1% en los primeros ocho meses de 2026, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la comparación interanual, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 29,8%.

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El resultado marcó una aceleración de 1,3 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el índice había avanzado 0,8%. Además, el registro mayorista se ubicó por encima de la inflación minorista de agosto, que había sido del 1,7%, una diferencia de 0,4 puntos porcentuales.

La variación de agosto estuvo determinada por el incremento del 2,1% en los productos nacionales y del 2,9% en los productos importados. Dentro de los productos de origen nacional, los productos primarios tuvieron una suba del 4,6%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica aumentaron en conjunto 1,3%.

Uno de los principales factores detrás del resultado fue el comportamiento del petróleo crudo y el gas, cuyos precios aumentaron 8% durante agosto. Este rubro aportó 0,71 puntos porcentuales a la variación total del IPIM. También incidieron los productos agropecuarios, que subieron 2,2%; los pesqueros, 1,7%; y los minerales no metalíferos, 1,1%.

Entre los productos manufacturados, los aumentos fueron más moderados. Alimentos y bebidas registraron una suba del 1,4%, mientras que las sustancias y productos químicos y los artículos de caucho y plástico aumentaron 0,7%.

En la comparación interanual también se observan diferencias importantes entre los distintos sectores. Mientras el nivel general de los precios mayoristas aumentó 29,8% durante los últimos doce meses, los productos primarios acumularon una suba del 38,8%. Dentro de este grupo, el petróleo crudo y el gas aumentaron 51,9%, los productos refinados del petróleo 52,8% y la energía eléctrica 48,8%.

En tanto, los productos importados, pese a haber registrado una suba mensual del 2,9%, acumularon un incremento del 11,6% en los primeros ocho meses del año, por debajo del 19,6% correspondiente a los productos nacionales.

El IPIM permite seguir la evolución de los precios de los bienes en una etapa anterior a su llegada al consumidor final. Sin embargo, el aumento de los precios mayoristas no implica necesariamente que la totalidad de esa suba se traslade de manera automática a los precios minoristas, ya que también intervienen factores como los márgenes comerciales, los costos, los niveles de demanda y los stocks.

De esta manera, agosto mostró un nuevo repunte de los precios mayoristas, con una aceleración frente al mes anterior y una dinámica particularmente marcada en los productos primarios y energéticos. El dato se conoció luego de que el IPC registrara una suba del 1,7% durante el mismo mes.