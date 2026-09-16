Hombre detenido tras asaltos a dos mujeres en San Miguel de Tucumán

Un hombre fue detenido y acusado de asaltar a dos mujeres en el barrio Alberdi Norte de San Miguel de Tucumán, utilizando un arma de utilería en ambos incidentes.

Hoy 17:24

Un hombre ha sido detenido y acusado de llevar a cabo dos robos en un corto período de tiempo en el barrio Alberdi Norte, en San Miguel de Tucumán. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre, y el individuo fue apresado tras ser retenido por vecinos que escucharon los gritos de las víctimas. La Policía llegó a la escena y detuvo al sospechoso, quien enfrentará prisión preventiva por 35 días mientras se desarrolla la investigación.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I investiga los detalles de los robos, que ocurrieron en un intervalo de minutos. En el primer asalto, el acusado utilizó un arma de utilería para amenazar a una mujer que se dirigía a un quiosco, exigiéndole sus pertenencias, que incluían un teléfono Motorola y una suma de $50.000 en efectivo.

Según el informe de la Fiscalía, el primer episodio tuvo lugar cerca de las 9:50 de la mañana, cuando la víctima fue abordada por el ladrón en Manuel Alberti al 2700. La mujer no tuvo oportunidad de defenderse, ya que el hombre la sorprendió por detrás y la intimidó con el arma. Después de cometer el robo, el sospechoso se dio a la fuga en una motocicleta Motomel Blitz 110 blanca.

El segundo asalto ocurrió minutos después, en una panadería ubicada en Manuel Alberti al 1900, donde el hombre volvió a utilizar el arma para amenazar a una madre que sostenía a su bebé. En este caso, el ladrón logró apoderarse de un teléfono Xiaomi A5 antes de que los gritos de la víctima alertaran a los vecinos.

Al darse cuenta de la situación, los vecinos intervinieron y lograron reducir al delincuente cuando su motocicleta sufrió un desperfecto mecánico y no pudo escapar. La rápida acción de los ciudadanos fue fundamental para la aprehensión del sospechoso antes de la llegada de la Patrulla Motorizada.

El caso ha generado gran preocupación en la comunidad, y la Fiscalía ha indicado que el acusado enfrenta serias acusaciones, incluyendo robo agravado por el uso de un arma de utilería. La jueza correspondiente ha aceptado la solicitud de la Fiscalía para que el imputado permanezca en prisión durante un período de 35 días y se completen las diversas medidas probatorias necesarias para el caso.

Este tipo de delitos han sido un tema recurrente en San Miguel de Tucumán, lo que resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Fiscalía continúa investigando para asegurar que se haga justicia.