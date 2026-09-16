La duda de Jadson Viera en el once de Independiente que enfrentará a Unión

La posible baja representa otro inconveniente para el Rojo, que viene de afrontar un mercado de pases con varias salidas.

Hoy 17:26

Independiente sumó una nueva preocupación de cara a su próximo compromiso. Matías Abaldo sufrió un leve esguince de tobillo durante el empate 1-1 ante San Lorenzo en el estadio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini y quedó en duda para visitar a Unión.

El extremo uruguayo será evaluado durante los próximos días para determinar si logra recuperarse y queda a disposición de Jadson Viera. El entrenador necesita definir el equipo que buscará la segunda victoria desde el comienzo de su ciclo al frente del Rojo.

La posible baja de Abaldo representa otro inconveniente para Independiente, que viene de afrontar un mercado de pases con varias salidas. Ante este panorama, el entrenador podría recurrir nuevamente a los juveniles y Josías Palais aparece como una de las alternativas para ocupar la banda izquierda.

El equipo que prepara Viera

En el mediocampo, Jadson Viera parece haber encontrado una estructura con Iván Marcone, Mateo Pérez Curci y Maximiliano Meza, quien comenzó a sumar más minutos desde su llegada al club.

En defensa, todo indica que Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Arrayago y Facundo Zabala continuarían como titulares, mientras que Rodrigo Rey seguirá ocupando el arco. Arrayago, además, viene de marcar su primer gol en Primera División frente a San Lorenzo.

Independiente se alojará en Esperanza

El Rojo también tuvo una dificultad logística durante las últimas horas debido a la realización de los Juegos Suramericanos en Santa Fe. La alta ocupación hotelera en la capital provincial y sus alrededores obligó al club a buscar alojamiento en Esperanza, ubicada a unos 40 minutos del estadio de Unión.

El partido entre Unión e Independiente, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura, se jugará este sábado desde las 16:45.