Las opciones de Vojvoda para reemplazar a los lesionados de Racing

Juan Pablo Vojvoda analiza variantes para cubrir el sector derecho de Racing, que tendrá bajas para enfrentar a Sarmiento de Junín. El entrenador probó una línea de tres y ubicó a Matías Zaracho como carrilero.

Hoy 17:45

Racing tiene varios interrogantes de cara al partido ante Sarmiento de Junín, este viernes a las 21.30 por la décima fecha del Torneo Clausura. La principal duda de Juan Pablo Vojvoda está en quién ocupará la banda derecha, luego de las lesiones y molestias que condicionaron el armado del equipo.

Juan Barinaga quedó descartado por una lesión muscular, mientras que Ezequiel Cannavo terminó el último partido ante Huracán con fatiga. Si bien el lateral no presenta una lesión, sería preservado pensando en el próximo compromiso por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Boca.

Vojvoda probó una línea de tres

La primera alternativa que apareció para reemplazar a Barinaga fue Nazareno Colombo, quien lleva cinco partidos sin ser considerado y ya ocupó el puesto de lateral derecho en una situación de emergencia. Sin embargo, el entrenador sorprendió este miércoles con una modificación táctica.

Con Mateo Martínez por el lesionado Matías Pérez y Marcos Rojo como una de las piezas fijas, Gonzalo Escudero se perfila para completar una línea de tres centrales como stopper por izquierda.

La principal novedad estuvo en el carril derecho: Vojvoda probó a Matías Zaracho en esa posición. El volante se movió como carrilero en una variante que el técnico analiza para resolver el problema que tiene en ese sector.

En el mediocampo también hubo pruebas. Matko Miljevic y Gastón Lodico alternaron durante la práctica, mientras que en ataque Lautaro Díaz y Duván Vergara fueron probados como acompañantes de Adrián Martínez.

La probable formación de Racing ante Sarmiento

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza o Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Racing necesita sumar ante Sarmiento, ya que actualmente marcha último en la Zona B y ocupa el puesto 24 de la tabla anual.