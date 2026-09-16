Insua recupera a un soldado y piensa dos variantes en San Lorenzo para recibir a Boca

El Gallego tendrá su reestreno en el Nuevo Gasómetro ante Boca y prepara dos modificaciones respecto del equipo que empató ante Independiente. Además, Diego Herazo volvió a entrenarse con normalidad tras superar una distensión muscular.

Hoy 18:00

El nuevo ciclo de Rubén Darío Insua en San Lorenzo tendrá rápidamente otro clásico. Después del empate 1-1 ante Independiente en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el entrenador ya piensa en el duelo frente a Boca, que se jugará este domingo a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro.

El rendimiento del equipo durante el primer tiempo ante el Rojo no convenció al técnico, que decidió realizar dos cambios en el entretiempo. Con las modificaciones, San Lorenzo mostró una mejoría en la segunda mitad y terminó rescatando un punto.

Por ese motivo, Insua repetiría esas dos variantes desde el inicio ante Boca. Ezequiel Herrera y Mathias De Ritis ingresarían por Ignacio Perruzi y Teo Rodríguez Pagano, respectivamente. El resto del equipo sería el mismo que comenzó el clásico ante el conjunto de Avellaneda.

Insua recupera a Diego Herazo

La buena noticia para el entrenador es que Diego Herazo dejó atrás una distensión muscular y volvió a entrenarse junto al resto del plantel. El delantero ya trabaja con normalidad y queda nuevamente a disposición.

En tanto, Gonzalo Abrego, Gustavo Del Prete, Nicolás Blanco y Martín Río continúan con sus respectivos procesos de recuperación y todavía no estarían disponibles para el clásico.

La probable formación de San Lorenzo ante Boca

José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Nicolás Tripichio, Mathias De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

San Lorenzo buscará sumar de a tres en el reestreno de Insua como local y ante un rival de peso como Boca, en un partido que tendrá lugar este domingo desde las 14.45.