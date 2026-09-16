Con el Cuti Romero titular y sin Juli, Atlético de Madrid goleó a Osasuna

El equipo de Diego Simeone se impuso con autoridad en el Estadio Metropolitano, sumó su tercera victoria en La Liga y quedó tercero con 13 puntos. Cristian Romero fue titular y jugó 68 minutos.

Hoy 18:04

Atlético de Madrid tuvo una noche perfecta y goleó 4-0 a Osasuna por la sexta fecha de La Liga. Con Cristian “Cuti” Romero desde el arranque, el equipo dirigido por Diego Simeone dominó de principio a fin y alcanzó las 13 unidades, para quedar tercero en la tabla detrás de Barcelona y Real Madrid.

Los goles de la goleada fueron convertidos por Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand y Álex Baena. En una jornada poco habitual para el conjunto madrileño, ninguno de los tantos tuvo sello argentino.

El Cuti Romero completó 68 minutos y tuvo una actuación sólida en la última línea. El defensor argentino mostró seguridad durante su participación y hasta estuvo cerca de marcar con un potente remate desde afuera del área.

Atlético salió con todo

El equipo del Cholo Simeone sorprendió por su intensidad ofensiva desde el comienzo. En los primeros 45 minutos, Atlético de Madrid registró 16 remates, cinco de ellos al arco, mientras que Osasuna apenas pudo intentar dos veces.

Además, el conjunto local manejó el 70% de la posesión y convirtió ese dominio en situaciones claras. Ademola Lookman y Kang-in Lee estuvieron entre los jugadores que más peligro generaron en el área visitante.

La apertura del marcador llegó a los 23 minutos. Jonathan David quedó mano a mano y definió al primer palo para poner el 1-0. Poco después, Osasuna llegó al empate a través de Íñigo Arguibide, pero el gol fue anulado por una falta en ataque.

El Colchonero completó la goleada

En el complemento, Atlético de Madrid bajó el ritmo inicial, pero mantuvo el control del partido y encontró espacios para ampliar la diferencia.

A los 9 minutos, Kang-in Lee marcó el 2-0 después de una gran actuación individual. A los 18', Robin Le Normand apareció para convertir el tercero y, sobre los 37', Álex Baena selló el 4-0 definitivo.

A los 23 minutos del segundo tiempo, Romero dejó el campo y fue reemplazado por Marc Pubill. En la misma ventana de cambios, Giuliano Simeone ingresó por Jonathan David para aportar frescura en ataque.

Julián Álvarez no fue convocado

La ausencia argentina más importante fue la de Julián Álvarez. El delantero no fue convocado debido a una sobrecarga muscular y Simeone decidió preservarlo pensando en el próximo gran desafío.

Atlético de Madrid volverá a jugar el próximo domingo ante Real Madrid, en el derbi madrileño que se disputará en el estadio del Colchonero. Giuliano Simeone sumó minutos ante Osasuna, mientras que Juan Musso permaneció en el banco de suplentes.