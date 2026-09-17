Revelaron cómo sigue la relación en Real Madrid entre Valverde y Tchouaméni tras el escándalo

La situación se produjo durante el ciclo de Álvaro Arbeloa como entrenador, una etapa en la que el vestuario del Merengue atravesó diferentes conflictos y el equipo tampoco consiguió los resultados esperados.

Hoy 13:30

La relación entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni parece haber quedado atrás después del conflicto que protagonizaron meses atrás en Real Madrid. Los mediocampistas volvieron a mostrarse juntos públicamente y dieron una señal de que las diferencias quedaron en el pasado.

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El episodio había ocurrido en mayo, durante un entrenamiento del conjunto español. Una discusión entre ambos jugadores terminó trasladándose al vestuario y Valverde debió ser atendido en un hospital por un corte en la cabeza, luego de un supuesto golpe de Tchouaméni.

La situación se produjo durante el ciclo de Álvaro Arbeloa como entrenador, una etapa en la que el vestuario del Merengue atravesó diferentes conflictos y el equipo tampoco consiguió los resultados esperados.

Con la llegada de José Mourinho al banco de Real Madrid, el panorama parece haber cambiado. La relación entre Valverde y Tchouaméni habría mejorado y ambos dieron una muestra pública de acercamiento después del triunfo ante Elche.

Tras la victoria por 3-2, los dos futbolistas se encontraron en el centro del campo, se chocaron las manos y terminaron abrazándose para celebrar el nuevo triunfo del equipo. La imagen fue interpretada en España como una señal de que el conflicto entre ambos quedó atrás.

Real Madrid sigue de cerca a Barcelona

Mientras intenta dejar atrás los problemas internos, Real Madrid mantiene su pelea en la parte alta de La Liga. El Merengue marcha como escolta de Barcelona, que actualmente le lleva tres puntos de ventaja.

El equipo madrileño sabe que no puede dejar puntos en el camino si pretende mantenerse cerca de su clásico rival, que atraviesa un buen momento y continúa sumando victorias en el campeonato español.