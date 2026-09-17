Elías Suárez participó de la apertura oficial de la 19ª ExpoBRA y firmó convenios para potenciar la trazabilidad ganadera

El mandatario provincial encabezó la ceremonia en el Vivero San Carlos de La Banda y suscribió un acuerdo con el Senasa para implementar el Documento Único de Tránsito y el sistema Agrotraza, con el objetivo de simplificar trámites y fortalecer el desarrollo ganadero.

Hoy 13:47

El gobernador Elías Suárez participó este jueves de la apertura oficial de la 19ª ExpoBRA, desarrollada en el Vivero San Carlos de La Banda, acompañado por referentes nacionales y provinciales del sector ganadero.

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En ese marco, firmó un convenio específico de intercambio de información con el Senasa para implementar el Documento Único de Tránsito (DUT) y el sistema Agrotraza, orientados a simplificar trámites, unificar la información sanitaria y fortalecer el desarrollo ganadero de la región.

También participaron de la ceremonia el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Producción, Néstor Machado; la titular del Senasa, María Beatriz Giraudo; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel José Chiappe Berisso; el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro; los titulares de las asociaciones de Brangus, Brahman y Braford, y representantes de la firma consignataria Colombo y Magliano.

Durante el acto, autoridades y referentes del sector profundizaron sobre el impacto del evento, los logros sanitarios, el rol de los jóvenes y la consolidación de la ganadería norteña.

Sobre el crecimiento histórico de la muestra, el impacto comercial y el compromiso de gestión, Suárez destacó: “Hace 19 años esta muestra era una apuesta y hoy es una certeza. Hoy contamos con más de 400 reproductores de máxima calidad en 62 cabañas, además de los más de 14.500 animales de invernada y cría que saldrán a la venta en el remate. Este éxito es fruto del esfuerzo articulado entre el Gobierno provincial, las instituciones, las universidades y los productores”.

“Desde la provincia renovamos nuestro compromiso absoluto de seguir generando herramientas de crecimiento para que nuestra ganadería siga liderando a nivel nacional”, afirmó el gobernador.

Por su parte, el ministro de Producción hizo hincapié en el potencial provincial, los hitos de gestión y la sostenibilidad productiva. “Santiago del Estero se posiciona hoy como la provincia con mayor potencial ganadero de la Argentina. Este espacio nació de una decisión estratégica tomada en su momento por el ex gobernador Gerardo Zamora, y hoy es una muestra de categoría internacional donde las tres razas comparten pista y remate”, expresó.

Machado agregó: “Con la implementación del DUT y Agrotraza facilitamos la tarea del productor en el interior, logrando mayor trazabilidad: queremos producir más, pero conservando nuestros recursos”.

Por otra parte, la titular del Senasa se refirió al estatus sanitario, la apertura de mercados y el futuro profesional de los jóvenes. “Desde el organismo sanitario oficial tenemos un mandato muy claro del Gobierno nacional: estar cerca de los productores y del sector privado para poner en máxima expresión la capacidad agroalimentaria y agroexportadora de la Argentina”, señaló.

Asimismo, destacó que estos convenios permiten mantener y mejorar el estatus sanitario frente a mercados internacionales cada vez más exigentes. “Trabajando con esta trazabilidad conjunta defendemos la producción con información real. Necesitamos un semillero de jóvenes profesionales”, agregó.

En tanto, el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Mauricio Gropo, destacó la sinergia público-privada y el salto de calidad de la genética local. “La ExpoBRA es un ejemplo rotundo de una interacción público-privada exitosa que beneficia a un montón de productores locales. Es un orgullo ver cómo ha crecido la ganadería en estos 20 años”, expresó.

Finalmente, remarcó que durante las juras se pudo observar a cabañas santiagueñas premiadas y compitiendo al máximo nivel de la genética nacional. “Este evento tracciona la rueda productiva para llegar con la mejor carne a la mesa de los argentinos”, concluyó.