Marcos Rojo vuelve a estar en el radar de Estudiantes para las semifinales de la Libertadores

El defensor de Racing aparece nuevamente como una posibilidad para reforzar al Pincha, que avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores y perdió dos alternativas para la defensa por suspensión.

Hoy 13:40

El nombre de Marcos Rojo volvió a aparecer en el radar de Estudiantes. El defensor, actualmente en Racing, podría convertirse en una alternativa para reforzar al plantel que conduce Cacique Medina, justo cuando el Pincha se prepara para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores.

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El interés surge después de la clasificación de Estudiantes ante Corinthians en San Pablo. El equipo platense consiguió un triunfo épico, pero también sufrió dos bajas importantes para el primer partido de la próxima instancia: Leandro González Pirez y Tomás Palacios fueron amonestados y quedaron suspendidos.

González Pirez fue titular como segundo marcador central en el Neo Química Arena, mientras que Palacios actuó como lateral izquierdo y tuvo una actuación destacada al asistir a Alexis Castro en el gol de la victoria. Habitualmente, el defensor ocupa el sector izquierdo de la zaga.

Ante este panorama, Ramiro Funes Mori aparece como la principal alternativa disponible para la defensa central, aunque todavía se encuentra lejos de su mejor versión después de las lesiones que sufrió. Además, Medina cuenta con los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato, hijo del histórico jugador del club.

Por eso, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón, junto a Marcos Angeleri y el cuerpo técnico, analiza la posibilidad de sumar un refuerzo para afrontar una instancia histórica. Estudiantes busca volver a disputar una final de América después de 17 años.

La situación tiene además un antecedente particular. En 2009, cuando el Pincha llegó a la misma instancia y posteriormente se consagró campeón, incorporó a Rolando Schiavi. Al igual que Rojo, el experimentado defensor ya había sido campeón de la Libertadores.

La postura de Racing ante una posible salida de Rojo

La intención de Estudiantes deberá enfrentarse a la realidad de Racing, donde Marcos Rojo tiene contrato hasta diciembre. El vínculo fue extendido por Diego Milito cuando el defensor estuvo cerca de regresar al Pincha en enero de este año.

En aquel momento, la situación de Rojo en Avellaneda estaba marcada por las críticas debido a su participación en el equipo que quedó eliminado ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El presente, sin embargo, es diferente. Rojo es uno de los principales referentes de Racing, es titular y cuenta con pocas alternativas en su puesto. Por ese motivo, una eventual salida no parece sencilla y cualquier negociación dependería de diferentes factores.

Marcos Rojo y la posibilidad de volver al Pincha

La posibilidad de un regreso también quedará atada a la decisión del propio Marcos Rojo. El defensor tendría por delante una elección entre continuar en Racing, donde tiene contrato vigente, o la oportunidad de regresar a Estudiantes para disputar una instancia decisiva de la Copa Libertadores.

El Pincha ya piensa en las semifinales y, ante las suspensiones en defensa, el nombre de Rojo vuelve a aparecer sobre la mesa. Por ahora, se trata de una posibilidad que deberá avanzar en una negociación para transformarse en realidad.