Boca vs. Vélez: la AFA postergó el fallo por la polémica de los seis extranjeros

El Tribunal de Disciplina esperará el descargo de Boca antes de resolver el reclamo presentado por Vélez, que pidió quedarse con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina por una supuesta alineación indebida.

Hoy 13:45

La definición sobre el partido entre Boca y Vélez por la Copa Argentina deberá esperar. Cuando se cumplieron 15 días del encuentro disputado en el Mario Alberto Kempes, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió postergar su resolución hasta la próxima semana.

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El organismo aguardará el descargo formal de Boca antes de emitir su fallo sobre el reclamo presentado por Vélez, que pretende que se le otorgue el partido ganado y, en consecuencia, la clasificación a los cuartos de final del certamen.

La protesta del conjunto de Liniers se debe a que Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro disputado el 2 de septiembre. Según el reglamento de los torneos de AFA, existe un límite para la cantidad de jugadores foráneos que pueden figurar, por lo que Vélez entiende que su rival incurrió en una alineación indebida.

Los seis extranjeros que figuraron en la planilla

De acuerdo con la ficha oficial del partido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena incluyó en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

El caso de Romero es uno de los puntos centrales de la defensa de Boca, ya que el delantero paraguayo fue incluido entre los convocados, pero no ingresó al campo de juego.

Ahora será el Tribunal de Disciplina el encargado de determinar si la presencia de seis extranjeros en la planilla constituye una infracción que amerite modificar el resultado del encuentro.

El argumento de Boca

La defensa de Boca apunta a que la inclusión de un sexto extranjero fue un error administrativo y sostiene que la sanción debería limitarse a una multa económica o un apercibimiento, sin consecuencias deportivas.

Desde el Xeneize también remarcan que Ángel Romero no tuvo minutos, por lo que entienden que su inclusión en la planilla no significó una ventaja deportiva para el equipo.

Además, Boca tomará como referencia un antecedente reciente del fútbol femenino. En ese caso, Belgrano realizó seis cambios ante Lanús y el Granate presentó un reclamo por una supuesta alineación indebida.

La AFA decidió no hacer lugar al pedido de Lanús y mantuvo el 3-1 a favor de Belgrano. El Pirata recibió una sanción por la infracción reglamentaria, pero el resultado del encuentro no fue modificado.

Racing espera por su rival en cuartos de final

Mientras el Tribunal de Disciplina analiza el caso, Racing ya tiene programado su partido de cuartos de final de la Copa Argentina para el domingo 27 de septiembre, en el Gigante de Arroyito.

La Academia todavía no conoce a su rival. Si la AFA acepta el reclamo presentado por Vélez, el Fortín será quien enfrente a Racing. En caso contrario, el rival será Boca, que consiguió la clasificación originalmente tras empatar 0-0 en los 90 minutos y ganar por penales.

La resolución del Tribunal será determinante para definir quién continúa en carrera en la Copa Argentina.