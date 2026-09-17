El subsecretario de Salud de la Municipalidad de la Capital, Mauro Kalinski, destacó las distintas iniciativas destinadas a los estudiantes y anticipó las actividades previstas para el 21 de septiembre en Plaza Añoranzas.

Hoy 13:35

“Los jóvenes son protagonistas porque no solo son el futuro, son el presente”, afirmó Mauro Kalinski, al referirse a las distintas propuestas que se desarrollan durante septiembre y a la celebración por el Día del Estudiante.

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En diálogo con Radio Panorama, Kalinski destacó programas como Pinta Conciencia, Planta Futuro y La Bibliodera, en los que los jóvenes tienen una participación activa. Según explicó, durante septiembre se potencia el trabajo realizado durante el año y se visibilizan distintas iniciativas.

En ese marco, el 21 de septiembre se realizará el Festival del Día de la Primavera en Plaza Añoranzas. La jornada comenzará a las 15 y tendrá entrada libre y gratuita, con propuestas destinadas tanto a los estudiantes como a las familias.

El escenario central contará con la participación de La Joaqui, Alejandro Veliz, DJs y una batalla de freestyle, además de diferentes actividades vinculadas con la música y la diversidad cultural.

“Este festival se va potenciando y tenemos artistas importantes”, señaló Kalinski. Además, remarcó que una de las premisas de la intendenta es que la jornada sea de la mejor calidad posible y que los asistentes puedan disfrutar de “la mejor tarde posible”.

El funcionario también destacó La Liga de las Promos, una propuesta desarrollada de manera articulada con el Ministerio de Educación de la Provincia para acompañar a los estudiantes en la presentación de sus buzos.

“Los chicos participan, siempre están al pie del cañón. Cada vez que se proyecta algo, participan activamente”, sostuvo.

Por otra parte, Kalinski se refirió al trabajo que se lleva adelante en materia de salud mental con los más jóvenes, una problemática que, según señaló, requiere la intervención coordinada de diferentes áreas.

“La salud mental es algo que preocupa, pero nos venimos ocupando”, afirmó. En ese sentido, explicó que existe una articulación entre los ministerios de Salud, Educación y Justicia, además del trabajo en UPA y CAPS, donde los jóvenes cuentan con espacios para acercarse y conversar con profesionales sobre las situaciones que los afectan.

También se realizan acciones en escuelas primarias y secundarias para que los estudiantes conozcan las posibilidades de acceso a la atención. “El trabajo a veces es silencioso y no se ve tanto, pero hay que buscar alternativas y desde ahí acompañarlos”, concluyó.