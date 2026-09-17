Caso Cuadernos: mostraron el video del allanamiento dentro de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta

Las imágenes son de 2018 y muestran el interior del piso en el que vivía la ex presidenta. Había puertas blindadas.

Hoy 13:40

Carlos Beraldi cruzado de brazos, aguardaba en la puerta de acceso al departamento de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta. El 23 de agosto de 2018 a las 12:27 comenzó el allanamiento en la vivienda en el marco de la causa Cuadernos. Todo ese material se expuso este jueves en el juicio por pedido de la fiscal Fabiana León donde uno de los efectivos de la fuerza federal, contó que había en esa casa "dos puertas blindadas". Es la primera vez que las imágenes toman estado público.

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Además de Beraldi, en las imágenes aparecen agentes de la Policía Federal, a cargo del operativo, y los auxiliares de la Justicia. Uno de los policías filma todo el recorrido del departamento.

Según el video aparecen imágenes de la cocina, el living y las diferentes habitaciones del departamento de Recoleta. En el video una de las habitaciones interna aparece con una puerta blindada.

Los oficiales de la Policía están vestidos de blanco para evitar contaminar las pruebas. Sacan fotos e ingresan a los baños del departamento e incluso a los vestidores de la ex presidenta.

Los videos se mostraron durante la declaración como testigo de Juan Carlos Barrales, Jefe de la división de la Policía Federal, que hizo todos los procedimientos. En su declaración Barrales contó “Entramos por una puerta blindada. Había otra puerta blindada de lo que supusimos era la habitación matrimonial, de la ex Presidenta. Había almohadones con las iniciales de la ex presidenta y de Néstor Kirchner”.

La fiscal le consultó si había más de una puerta blindada, el testigo señaló: “Sí, detrás de la cama había un vestidor, un placard con una puerta que era blindada. El señor Cabral, secretario de la ex Presidenta la volvió abrir para realizar el registro. Él estaba en el edificio, no en la unidad, nos ayudó”.

Cuando se concluyó el procedimiento Barrales relató. “Dejamos la vivienda como estaba, por eso tardó tanto tiempo, porque se conservó el orden, todo fue registrado. Le entregamos la vivienda al señor Cabral, hubiésemos recibido algún reclamo pero no pasó”.