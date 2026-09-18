Irán atacó un petrolero de Togo en el estrecho de Ormuz y acusó a Estados Unidos de provocación

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó el ataque. Afirmaron que trataba de cruzar el estrecho de manera "ilegal".

Hoy 07:58

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció que atacó un petrolero con bandera de Togo en la zona del estrecho de Ormuz, según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El petrolero 'Trend', que navega bajo bandera togolesa, fue blanco de un ataque e interceptado después de que se declarara un incendio a bordo", precisó el comunicado del CGRI, al aludir un intento de "paso ilegal" por ese paso vital para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Las Fuerzas Navales del CGRI indicaron que un buque petrolero "infractor" fue atacado el jueves por la noche y detenido, tras declararse un incendio. El buque, sostienen, fue "engañado y provocado" por el Ejército estadounidense para atravesar el estrecho.

Más temprano, la Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) había alertado sobre un incidente de seguridad en el estrecho de Ormuz, a menos de 30 kilómetros al noreste de Khasab, en Omán. la UKMTO no dio detalles sobre la embarcación, por lo que aún se desconoce si es la misma mencionada por el CGRI.

Según los informes iniciales, la tripulación se encontraba en buen estado de salud y no se habían confirmado impactos ambientales.

Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), le había dicho a Al Jazeera el miércoles que el tráfico por el estrecho seguía "fluyendo" y había rechazado que Irán controle la vía navegable.

"Desde principios de mayo, hemos prestado asistencia a buques mercantes que han transportado más de 900 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz hacia el mercado energético mundial", destacó.

Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Axios que pronto tendrá que tomar una "decisión importante" respecto a Irán. "¿Quiero intervenir y aniquilarlos [al régimen iraní] o no? Es una decisión importante. Conmigo puede pasar cualquier cosa", agregó.

Los comentarios se producen a días de la Asamblea General de la ONU, donde está previsto que mantenga una reunión con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Kuwait y Omán, que comparte el estrecho de Ormuz con Irán.

Trump dejó claro en la entrevista con Axios que quiere aprovechar la reunión para que sus aliados regionales le cuenten directamente cuáles serán los próximos pasos en la guerra. "Quiero saber en qué situación se encuentran y cómo les va. Los hemos protegido mucho", afirmó el mandatario.

El gobierno estadounidense aprobó este jueves la venta a Arabia Saudita de 48 aviones de combate F-35 de última generación y equipamiento relacionado por un costo estimado de US$24.300 millones, una operación que se anuncia en un momento en el que Riad encara un complicado panorama de seguridad por la guerra contra Irán y las ofensivas hutíes.

La partida se compone además de 49 motores Pratt & Whithney F-135-PW-100, uno de repuesto y los 48 restantes instalados en los cazas.

EE.UU. permitirá que funcionarios iraníes de alto rango puedan asistir a la Semana de Alto nivel de la 81° de la Asamblea de Naciones Unidas, que comenzará el próximo martes Nueva York. Se prevé que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asista el miércoles próximo a la Asamblea General.

El Departamento de Estado informó que la delegación iraní "tendrá restricciones de viaje y enfrentará prohibiciones para la compra de artículos de lujo y otros bienes de acuerdo con nuestra política".